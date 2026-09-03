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Ο βουλευτής Τσαρλς Ονόρις κατήγγειλε συστημική αποτυχία, επικαλούμενος στοιχεία για μαζικά περιστατικά δηλητηρίασης σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι αρχές απέδωσαν τα περιστατικά στην ακατάλληλη αποθήκευση τροφίμων και την καθυστερημένη παράδοση των μαγειρεμένων γευμάτων στους μαθητές.

Η Εθνική Υπηρεσία για τη Διατροφή ανέστειλε τη λειτουργία κουζίνας που συνδέεται με τα κρούσματα στην περιοχή Σιντοάρτζο.

Σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση, έχουν καταγραφεί δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις δηλητηρίασης στο πλαίσιο του προγράμματος από τον περασμένο Αύγουστο.

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Σχεδόν 800 Ινδονήσιοι έχουν νοσήσει σε διαφορετικά περιστατικά δηλητηρίασης που συνδέονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης, όπως δήλωσε μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αρμόδιας για την υγεία, περιλαμβανομένων και 500 μαθητών από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας αυτή την εβδομάδα.

Δωρεάν γεύματα προκάλεσαν τροφική δηλητηρίαση σε 500 μαθητές

Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο εγκαινίασε το πρόγραμμα αυτό ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο χρόνο για να εξαλείψει τον υποσιτισμό με την παροχή δωρεάν γευμάτων σε δεκάδες εκατομμύρια παιδιά, αλλά το πρόγραμμα αμαυρώθηκε από αντιπαραθέσεις, περιλαμβανομένης της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, καταγγελιών για διαφθορά, αλλαγές στην ηγεσία και ένα επαχθές κόστος.

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Πέραν των 512 μαθητών που ασθένησαν στην περιοχή Σιντοάρτζο της Ανατολικής Ιάβας, 49 άλλοι δηλητηριάστηκαν στην πόλη Νγκαντζούκ της Ανατολικής Ιάβας και 237 στην περιοχή Άγκαν της Δυτικής Σουμάτρας, όπως ανέφερε χθες στον λογαριασμό του στο Instagram ο Τσαρλς Ονόρις, ένας βουλευτής και μέλος του μοναδικού κόμματος εκτός της κυβερνώσας συμμαχίας.

Nearly 800 Indonesians have fallen ill in separate incidents of food poisoning linked to the government's free meals program, a member of a parliamentary commission overseeing health said, including more than 500 students in East Java province this week https://t.co/Wgjxs54Xcs September 3, 2026

Ο Τσαρλς επικαλέστηκε στοιχεία από την τοπική υπηρεσία υγείας για να στηρίξει τον ισχυρισμό του και είπε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά.

“Πρόκειται για αποτυχία του συστήματος”, όπως είπε.

Η Εθνική Υπηρεσία για τη Διατροφή, η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα των 12,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του βουλευτή.

Χθες ανέστειλε τη λειτουργία της κουζίνας που συνδέεται με την υπόθεση Σιντοάρτζο.

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Έχουν σημειωθεί αρκετά κρούσματα μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, με 37.600 άτομα να έχει αναφερθεί ότι έχουν δηλητηριαστεί από τις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το Network for Education Watch, μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Η ακατάλληλη αποθήκευση τροφίμων και η καθυστερημένη παράδοση μαγειρεμένων γευμάτων ευθύνονται συχνά για την τροφική δηλητηρίαση, δήλωσαν οι αρχές.

Τον Ιούλιο, μια έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Saiful Mujani Research and Consulting έδειξε ότι μόνο το ένα τρίτο των πολιτών ήταν ικανοποιημένο με το πρόγραμμα με τα καταγγελλόμενα κρούσματα δηλητηρίασης να αναφέρονται ως ο κύριος λόγος.

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Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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