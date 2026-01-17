Ένα αεροσκάφος της Indonesia Air Transport φέρεται να έχασε την επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου στη Νότια Σουλαουέζη της Ινδονησίας νωρίτερα σήμερα (17/1) ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι συνετρίβη κατά τη διάρκεια της πτήσης στην διαδρομή Yogyakarta–Makassar.

Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 3 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, είχε ναυλωθεί από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας.

Οι διασωστικές επιχειρήσεις των αρχών της Ινδονησίας ειναι σε εξέλιξη.

🚨 BREAKING: An ATR-45 has crashed in Indonesia after losing radar contact, going down in mountainous terrain north of Makassar. 11 people were onboard. Authorities have not yet confirmed the crash. Images of debris, reportedly taken by nearby hikers, are circulating. pic.twitter.com/3eWVJGFbmT January 17, 2026

Το αεροπλάνο είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

An ATR 42-500 aircraft (PK-THT) operated by Indonesia Air Transport, reportedly lost contact in the area between Maros and Pangkep Regencies, South Sulawesi, on Saturday (17/1/2026) at 13:17 WITA.



Later it was confirmed that the aircraft, carrying 3 passengers and 8 crew… pic.twitter.com/a82tu9gZKe — FL360aero (@fl360aero) January 17, 2026

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

Pesawat ATR 400 Indonesia Air Transport Jogja – Makassar diduga jatuh di gunung Bulusaraung.

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές, συμπληρώνεται.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

