Ένα αεροσκάφος της Indonesia Air Transport φέρεται να έχασε την επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου στη Νότια Σουλαουέζη της Ινδονησίας νωρίτερα σήμερα (17/1) ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι συνετρίβη κατά τη διάρκεια της πτήσης στην διαδρομή Yogyakarta–Makassar.
Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 3 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, είχε ναυλωθεί από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας.
Οι διασωστικές επιχειρήσεις των αρχών της Ινδονησίας ειναι σε εξέλιξη.
Το αεροπλάνο είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.
Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).
Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.
Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές, συμπληρώνεται.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)