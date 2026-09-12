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Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προωθεί νομοθεσία που δίνει στους χρήστες την επιλογή μεταξύ εξατομικευμένου αλγοριθμικού περιεχομένου και χρονολογικής ροής αναρτήσεων από επιλεγμένους λογαριασμούς.

Το Instagram διαθέτει ήδη χρονολογικές επιλογές, ωστόσο η εταιρεία παραδέχεται ότι αυτές δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από το ευρύ κοινό και χρησιμοποιούνται περιορισμένα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η χρονολογική ροή ευνοεί τους μεγάλους εκδότες περιεχομένου και δεν αποτελεί εγγύηση για την εξάλειψη της παραπληροφόρησης ή του ανεπιθύμητου περιεχομένου.

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Η μεγάλη μάχη για το ποιος αποφασίζει τι βλέπουμε στα social media έχει πλέον μεταφερθεί και στο ίδιο το Instagram. Ο επικεφαλής της πλατφόρμας, Άνταμ Μοσέρι, προειδοποίησε ότι η κατάργηση των αλγοριθμικών προτάσεων και η επιστροφή σε μια αποκλειστικά χρονολογική ροή θα μπορούσε να κάνει την εμπειρία των χρηστών αισθητά χειρότερη.

Η παρέμβαση του Μοσέρι ήρθε την ώρα που η Αυστραλία προωθεί το σχέδιο «My Feed, My Way», με το οποίο θέλει να δώσει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το feed τους. Η πρόταση προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες και να τους προσφέρουν ξεκάθαρα την επιλογή ανάμεσα σε μια εξατομικευμένη ροή που βασίζεται στον αλγόριθμο και μια ροή που θα περιλαμβάνει αναρτήσεις από λογαριασμούς που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να ακολουθούν.

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Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι το πρόβλημα με την επιστροφή στο παλιό μοντέλο βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χρονολογική σειρά. Οι λογαριασμοί που δημοσιεύουν περισσότερο θα έχουν αυτομάτως περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζονται στην οθόνη. Και σε αυτή την κούρσα, οι εταιρείες, τα brands και οι μεγάλοι εκδότες έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να παράγουν πολύ περισσότερο περιεχόμενο από έναν απλό χρήστη.

«Πνίγονται» έτσι, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Instagram, πρώτα οι δημιουργοί περιεχομένου και στη συνέχεια οι αναρτήσεις φίλων και γνωστών. Ο ίδιος ανέφερε ότι από την εμπειρία της εταιρείας σε άλλες αγορές, η αλληλεπίδραση μπορεί να μειωθεί ακόμη και κατά 50% όταν οι χρήστες μεταφέρονται σε χρονολογικό feed.

Το παράδοξο: Το Instagram έχει ήδη χρονολογικό feed, αλλά ελάχιστοι το χρησιμοποιούν

Το ενδιαφέρον είναι ότι το Instagram δεν χρειάζεται να περιμένει την αυστραλιανή νομοθεσία για να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Η πλατφόρμα διαθέτει ήδη την επιλογή «Following», η οποία εμφανίζει τις αναρτήσεις των λογαριασμών που ακολουθεί ο χρήστης με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Υπάρχει επίσης η επιλογή «Favorites», με την οποία μπορεί να βλέπει κατά προτεραιότητα συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Ο Μοσέρι παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστεί. Εκτίμησε ότι μόνο ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό χρηστών στην Αυστραλία γνωρίζει και χρησιμοποιεί τη χρονολογική επιλογή, ενώ ανέφερε ότι το Instagram θα μπορούσε να κάνει τη λειτουργία περισσότερο εμφανή.

Αλγόριθμος ή ελευθερία επιλογής; Η Αυστραλία βάζει τη Meta μπροστά σε ένα νέο δίλημμα

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δεν υποστηρίζει ότι όλοι πρέπει να εγκαταλείψουν τους αλγόριθμους. Το αντίθετο: το σχέδιο δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αποφασίσει. Όποιος θέλει εξατομικευμένες προτάσεις θα μπορεί να τις κρατήσει, ενώ όποιος προτιμά να βλέπει αποκλειστικά περιεχόμενο από λογαριασμούς που έχει επιλέξει θα μπορεί να απενεργοποιεί την αλγοριθμική ταξινόμηση.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει μέρος του ελέγχου στον χρήστη, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν συστήματα συστάσεων για να κρατούν το κοινό στην οθόνη. Το νέο πλαίσιο εντάσσεται στη γενικότερη αυστραλιανή πολιτική για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και προβλέπει αυστηρές υποχρεώσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες.

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Ωστόσο, η ίδια η αυστραλιανή eSafety Commissioner επισημαίνει ότι η εικόνα δεν είναι τόσο απλή. Έρευνες που επικαλείται δείχνουν ότι οι χρήστες συχνά βρίσκουν τις χρονολογικές ροές λιγότερο ενδιαφέρουσες και επιστρέφουν στις εξατομικευμένες προτάσεις. Παράλληλα, ένα χρονολογικό feed δεν εξαφανίζει αυτομάτως την παραπληροφόρηση ή το spam, καθώς και αυτά μπορούν να ενισχυθούν από τη συχνότητα δημοσίευσης.

Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι απλώς αν το Instagram θα έχει ή δεν θα έχει αλγόριθμο. Είναι ποιος θα αποφασίζει τι αξίζει να εμφανιστεί πρώτο στην οθόνη. Και για πρώτη φορά, μια μεγάλη κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την απόφαση περισσότερο από την ίδια την πλατφόρμα στον χρήστη.

Με πληροφορίες από Reuters / ABC.net.au / Guardian

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