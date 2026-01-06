Μια νεαρή νηπιαγωγός συνελήφθη στο Μίσιγκαν ενώ έδινε συνέντευξη σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό για το πόσο διαφωνούσε με τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Η 22χρονη Τζέσικα Πλίτστα είχε μόλις τελειώσει τη συνέντευξή της στο ABC 13 στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, έχοντας οργανώσει μια διαμαρτυρία στην πόλη.

Advertisement

Advertisement

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, η Τζέσικα είχε επισκεφθεί τη χώρα της Λατινικής Αμερικής για μια διεθνή σύνοδο κορυφής, όπου είπε ότι ο λαός της Βενεζουέλας «αγαπούσε» τον Μαδούρο.

«Ο Μαδούρο εκλέχθηκε από τον λαό, είναι υπέρ του λαού και ο λαός θέλει να τον δει να επιστρέφει», δήλωσε.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε όλα τα επίπεδα που μπορούμε», είπε η Τζέσικα στον δημοσιογράφο. «Δεν πρόκειται απλώς για ένα ξένο ζήτημα· είναι τα χρήματα των φορολογουμένων μας που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων πολέμου».

Λίγο μετά το τέλος της συνέντευξης, η Τζέσικα συνελήφθη για «παρεμπόδιση της κυκλοφορίας» και «μη συμμόρφωση με νόμιμη εντολή».

Καθώς της έβαζαν τις χειροπέδες, έμεινε με το στόμα ανοιχτό, πριν πει: «Δεν αντιστέκομαι στη σύλληψη. Θα πάω ήσυχα».

Λίγες ώρες αργότερα, η Τζέσικα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ την κινηματογράφησαν να υψώνει τη γροθιά της και να φωνάζει «Ζήτω ο Μαδούρο».

Μετά τη σύλληψή της, η Τζέσικα είπε στο Zeteo: «Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση το γεγονός ότι μόλις τελείωσα μια συνέντευξη για τη Βενεζουέλα, με συνέλαβαν – ήμουν η μόνη που συνελήφθη από 200 άτομα».