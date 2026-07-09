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Ένας 53χρονος άνδρας συνελήφθη στο Μπρούκλιν και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόκρυψη πτώματος, αφού μέσα στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν τα λείψανα αγνώστου άνδρα, κρυμμένα κάτω από σωρούς ρούχων.

Η σοκαριστική αποκάλυψη έγινε όταν συνεργείο καθαρισμού εντόπισε τη σορό πάνω σε έναν καναπέ, καλυμμένη από μεγάλες ποσότητες αντικειμένων, μεταξύ των οποίων ρούχα και κορνίζες. Το συνεργείο ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Χοσέ Ριβέρα φέρεται αρχικά να αρνήθηκε την είσοδο των εργαζομένων, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των ενοίκων για την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα.

Η σορός βρισκόταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης ώστε είχαν απομείνει μόνο τα οστά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την ταυτοποίηση του θύματος και τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Μέχρι στιγμής, το Γραφείο Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει ούτε την ταυτότητα του νεκρού ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Πηγές αναφέρουν ότι το κτίριο όπου βρέθηκαν τα λείψανα φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές και ανθρώπους με αναπηρίες.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Μπρούκλιν, όπου δήλωσε αθώος. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με δική του αναγνώριση, έως την επόμενη εμφάνισή του ενώπιον της Δικαιοσύνης.