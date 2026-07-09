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Την οργή του Μιχάλη Ιατρόπουλου προκάλεσε η ψαριά που έβγαλε την Τετάρτη, 8 Ιούλίου, όταν τα αγκίστρια της πετονιάς του έπιασαν 2 λαγοκέφαλους.

Η αντίδραση του ηθοποιού περιελάμβανε και αρκετά «γαλλικά»: «Αρχίσαμε τις μαλ@@@ες, θα μου σπάσουν τα αρχ@@@α».

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«Γαμ… τα λαγοκέφαλα» συνέχισε στο ίδιο ύφος ο Μιχάλης Ιατρόπουλος με την γυναίκα που ήταν μαζί του στο σκάφος να παρατηρεί ότι ο ένας από τους λαγοκέφαλους είχε καταπιεί το αγκίστρι.

Χαρακτηριστική της οργής του Μιχάλη Ιατρόπουλου για το ψάρι που έχει «επικηρυχθεί» για τον κίνδυνο που αποτελεί, η λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

«Τελικά από τους μαλ@@@ες δεν γλυτώνεις πουθενά…» έγραψε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.