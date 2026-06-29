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Αδιαμφισβήτητα ο λαγοκέφαλος βρίσκεται στην καρδιά της ελληνικής επικαιρότητας, ωστόσο όπως φαίνεται απασχολεί πλέον και τα ξένα μέσα.

«Δηλητηριώδες ψάρι με δόντια που μοιάζουν με ανθρώπινα προκαλεί αναστάτωση στα ελληνικά νησιά καθώς ξεκινά η τουριστική περίοδος» είναι ο τίτλος άρθρου της βρετανικής ιστοσελίδας The Independent, κάνοντας λόγο για το νέο μέτρο που αμείβει τους ψαράδες για να ψαρέψουν το τοξικό ψάρι.

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Η ξένη ιστοσελίδα κάνει λόγο για την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει η εμφάνιση του λαγοκέφαλου στην ελληνική κοινωνία καθώς και για τις οδηγίες που έχει εκδώσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την αντιμετώπιση από πιθανό δάγκωμα λαγοκέφαλου.

Η The Independent αναφέρει ότι οι λαγοκέφαλοι μάλλον εισήλθαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ευνοούμενοι από την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων. Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι η εξάπλωσή τους είχε ήδη οδηγήσει την Κύπρο στην εφαρμογή προγράμματος οικονομικής επιβράβευσης για την αλίευσή τους.

Μάλιστα, η ιστοσελίδα αναφέρθηκε και στο ελληνικό πρόγραμμα αποζημίωσης, βάσει του οποίου το ελληνικό κράτος καταβάλλει 5,33 ευρώ ανά κιλό για κάθε λαγοκέφαλο που αλιεύεται.