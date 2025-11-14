Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες (14/11) στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ενώ δεύτερος απέφυγε την ίδια τύχη in extremis, καθώς έλαβε χάρη από τον κυβερνήτη στην Οκλαχόμα, στον νότο, που μετέτρεψε την ποινή σε ισόβια κάθειρξη.

Ο Μπράιαν Τζένινγκς, πρώην μέλος του σώματος πεζοναυτών, 66 ετών, εκτελέστηκε για βιασμό και φόνο το 1979 με θύμα τη Ρεμπέκα Κούνας, κοριτσάκι 6 ετών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στην Οκλαχόμα ο Τριμέιν Γουντ, 46 ετών, καταδικασμένος στη θανατική ποινή για τον φόνο την 1η Ιανουαρίου 2002 του Ρόνι Γουίφ, 19 χρονών, αναμενόταν να εκτελεστεί επίσης με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα.

Όμως, την τελευταία στιγμή, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας, ο Κέβιν Στιτ, αποφάσισε να αποδεχτεί εισήγηση της επιτροπής απονομής χάριτος, που συνέστησε την 5η Νοεμβρίου τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια.

Η απόφαση «λαμβάνει υπόψη την ίδια ποινή που επιβλήθηκε στον αδελφό (σ.σ. του Γουντ) για τον φόνο νεαρού αθώου άνδρα κι εγγυάται την αυστηρή τιμωρία» του «επικίνδυνου εγκληματία», ώστε να μην «μπορεί να βλάψει» κανέναν άλλον «ποτέ», εξήγησε ο κ. Στιτ σε ανακοίνωσή του.

Ο θανατοποινίτης που εκτελέστηκε, Μπράιαν Τζένινγκς

Ο κυβερνήτης, στο αξίωμα σχεδόν επτά χρόνια, δεν είχε μετατρέψει σε ισόβια παρά μόνο άλλη μια θανατική καταδίκη, το 2021, τέσσερις ώρες πριν από την εκτέλεση.

Η επιτροπή εισηγήθηκε τη μετατροπή της ποινής κρίνοντας πως η υπεράσπιση από διορισμένο συνήγορο δεν ήταν επαρκής.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, με πιο σθεναρή υπεράσπιση, καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης υφ’ όρον. Είχε ομολογήσει ότι εκείνος μαχαίρωσε θανάσιμα το θύμα. Αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Στη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), αναμένεται αργότερα σήμερα να τουφεκιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα ο Στίβεν Μπράιαντ, 44 ετών.

Δράστης τριών φόνων μέσα σε πέντε ημέρες το 2004, είχε αφήσει στις αρχές περιπαικτικό μήνυμα, γραμμένο με το αίμα του τελευταίου θύματός του: «Πιάστε με αν μπορείτε».

Θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα και χειροπέδες

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει μέχρι στιγμής συνολικά 42 εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς, ο υψηλότερος αριθμός από το 2012, όταν καταγράφτηκαν 43.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 35 μέχρι στιγμής το 2025.

Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου». Δυο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.