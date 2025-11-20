Δυσαρέσκεια και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο διαδίκτυο το βίντεο που δείχνει επιθεωρήτρια υγείας να ρίχνει χλωρίνη σε τρόφιμα υπαίθριου πωλητή τάκο επειδή δεν είχε άδεια.

Στο βίντεο, οι δύο υπάλληλοι του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του Ντένβερ (DDPHE) να αδειάζουν δοχείο χλωρίνης πάνω σε ανοιχτά δοχεία τροφίμων στον πάγκο Tacos Tacolorado.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στην Daily Mail, το συγκεκριμένο πόστο έχει επανειλημμένα καταγγελθεί στο παρελθόν για «σοβαρές ανησυχίες δημόσιας υγείας», μεταξύ των οποίων λειτουργία χωρίς άδεια, ανθυγιεινές συνθήκες αποθήκευσης και παρασκευής, αναξιόπιστες μεθόδους για τη διατήρηση των τροφίμων σε ασφαλείς θερμοκρασίες και επικίνδυνη χρήση προπανίου.

Πριν αναλάβουν δράση οι υπάλληλοι του υγειονομικού, ο πωλητής είχε δεχθεί πέντε κλήσεις, που οδήγησαν στην κατάσχεση «τροφίμων που ενδέχεται να αποτελούν πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία». Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του πάγκου φέρονται συχνά να αποχωρούσαν βιαστικά για να αποφύγουν τους ελέγχους.

Αυτή τη φορά ωστόσο δεν πρόλαβαν και οι επιθεωρητές υγείας έριξαν χλωρίνη στις παρασκευές, «μια τυπική πρακτική δημόσιας υγείας που αποσκοπεί στην πρόληψη ασθενειών και στην προστασία των άγνωστων μελλοντικών καταναλωτών», όπως τόνισε η υπηρεσία.

Αντιδράσεις για τη χλωρίνη στο φαγητό πλανόδιου πωλητή

Το βίντεο προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί κατηγόρησαν τους επιθεωρητές για «δηλητηρίαση» τροφίμων, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την απόφαση ως αναγκαίο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και κάλεσαν τον πλανόδιο πωλητή να λάβει την απαιτούμενη άδεια.

Οι αρχές έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν τρόφιμα σε μη ασφαλείς θερμοκρασίες, με κομμάτια κρέατος στους 12°C και 27,7°C, καθώς και έναν κάδο με άγνωστο υγρό δίπλα στον πάγκο. Συνολικά, πάνω από 65 κιλά τροφίμων έχουν κατασχεθεί και απορριφθεί σε προηγούμενους υγειονομικούς ελέγχους.