Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε σήμερα ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο προσέγγισε το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν στην Αραβική Θάλασσα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το ιρανικό drone τύπου Shahed-139, πετούσε προς την κατεύθυνση του αεροπλανοφόρου και κατερρίφθη από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35.

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C από το Abraham Lincoln κατέρριψε το ιρανικό drone σε αυτοάμυνα και για να προστατεύσει το αεροπλανοφόρο και το προσωπικό που βρισκόταν επί του σκάφους», δήλωσε ο πλοίαρχος του Ναυτικού Tim Hawkins, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού.

Κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και κανένας αμερικανικός εξοπλισμός δεν υπέστη ζημιά, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «αυτή τη στιγμή» σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μετά την απαίτηση της Τεχεράνης να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες συνομιλίες στο Ομάν και όχι στην Τουρκία, και να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής τους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δεν αποκάλυψε πού θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Το συμβάν συνέβη την ώρα που διπλωμάτες προσπαθούσαν να οργανώσουν πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι με τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να κατευθύνονται προς το Ιράν, «κακά πράγματα» θα συμβούν πιθανώς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η αεροναυτική ομάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν είναι το πιο ορατό μέρος της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα, τις πιο αιματηρές εσωτερικές αναταραχές στο Ιράν από την επανάσταση του 1979.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν προχώρησε στην απειλή του να παρέμβει κατά τη διάρκεια της καταστολής, έχει από τότε απαιτήσει από την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα και έστειλε μια νηοπομπή στα παράλια της χώρας. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά», ενώ ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζάνι, είπε ότι οι προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Κεντρικό Στρατηγείο του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι σε άλλο περιστατικό την Τρίτη, λίγες ώρες αργότερα στο Στενό του Ορμούζ, δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν παρενοχλούσαν ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία και αμερικανικό πλήρωμα.

«Δύο σκάφη του IRGC και ένα ιρανικό drone Mohajer πλησίασαν το M/V Stena Imperative με μεγάλη ταχύτητα και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο», δήλωσε ο Χόκινς.

Λευκός Οίκος μετά την κατάρριψη drone: Οι συνομιλίες με το Ιράν «είναι ακόμη στο πρόγραμμα»



Η κατάρριψη του ιρανικού drone από αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος στην Αραβική Θάλασσα δεν δείχνει να αλλάζει τον προγραμματισμό των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις επαφές με το Ιράν.

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων «είναι ακόμη προγραμματισμένες» αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ «αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους Ιρανούς αργότερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες είναι ακόμη προγραμματισμένες προς το παρόν», δήλωσε η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ στο Fox News.

Το Ιράν δεν θέλει συνομιλίες στην Τουρκία

Το Ιράν ζήτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες με τις ΗΠΑ να μην διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν, χωρίς τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από άλλες χώρες, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη υπαναχωρεί από όσα συμφωνήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, αφού αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, εγείροντας ανησυχία για διπλωματικό ναυάγιο.

Νωρίτερα, το Axios και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχαν μεταδώσει πως επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, ενώ την Ουάσινγκτον θα εκπροσωπήσει ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επικοινώνησε σήμερα με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Από την πλευρά του, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

