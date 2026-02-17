Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν κάποιος άνοιξε πυρ μέσα σε γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην Πατάκετ, στο Ρόουντ Άιλαντ εν μέσω αγώνα χόκεϊ ομάδων νέων.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ύποπτος ενώ οι τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια, που δεν αποκλείεται να συνδεόταν με «οικογενειακή διαφορά», σύμφωνα με την κ. Γκονσάλβες.

I'm just … speechless. I'm sorry … 😞 Rhode Island SHOOTING at hockey rink.



Truly. The two kids have to make it 🤕 I'm so saddened by this. pic.twitter.com/WWuHvveH4m February 17, 2026

Δεν δόθηκε καμιά λεπτομέρεια στη δημοσιότητα για τις ταυτότητες των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, το ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν εν μέσω αγώνα χόκεϊ επί πάγου μεταξύ ομάδων νέων.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε tο Γαλλικό Πρακτορείο υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει μπορέσει να τα επαληθεύσει, δείχνουν παίκτες και θεατές να σπεύδουν να καλυφθούν καθώς αντηχούν αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις στο κλειστό.

Closer slow‑motion footage of the Rhode Island ice hockey shooting.



My gratitude goes out to the brave men who tried to stop the shooter. pic.twitter.com/ts4UuVO35g February 17, 2026

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά, στην κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, του WJAR.

Κάποιοι παίκτες κράταγαν κλειστή την πόρτα και οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από οπλοχρησία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Οι σφαγές του είδους είναι αέναη μάστιγα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν προσηλωμένοι στα όπλα τους — η οπλοφορία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στις ΗΠΑ.

Το 2024, πάνω από 16.000 άνθρωποι, χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες, σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με το Gun Violence Archive.

Η πρόσφατη αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες σφαγές, από τις οποίες δεν γλιτώνει κανένας χώρος της καθημερινής ζωής: ούτε οι χώροι δουλειάς, ούτε οι εκκλησίες, ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε τα νυχτερινά κέντρα, ούτε οι δημόσιοι δρόμοι, ούτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

