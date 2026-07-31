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Ο πατέρας προσέφερε στον ανήλικο γιο του ένα τουφέκι εφόδου ως δώρο, αγνοώντας προειδοποιητικά σημάδια και προηγούμενες απειλές για επίθεση.

Ο 14χρονος δράστης χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο όπλο στο λύκειο Apalachee της Τζόρτζια, σκοτώνοντας δύο συμμαθητές και δύο εκπαιδευτικούς.

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ορόσημο, καθώς αποτελεί την πρώτη καταδίκη γονέα για φόνο μετά από μαζική ένοπλη επίθεση του παιδιού του.

Ο δικαστής τόνισε ότι ο πατέρας απέτυχε να αποτρέψει την τραγωδία, παρά τις προειδοποιήσεις από τις αρχές για την επικίνδυνη συμπεριφορά του εφήβου.

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Ο πατέρας του εφήβου που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε σχολείο της πολιτείας της Τζόρτζια καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξης, σε μια υπόθεση που θεωρείται ορόσημο για την αμερικανική Δικαιοσύνη. Ο 55χρονος Κόλιν Γκρέι κρίθηκε ένοχος επειδή χάρισε στον γιο του ένα τουφέκι εφόδου τύπου AR-15, παρά το γεγονός ότι ο ανήλικος είχε ήδη εκφράσει απειλές για επίθεση σε σχολείο.

Η υπόθεση αφορά τη σφαγή που σημειώθηκε στο λύκειο Apalachee, στην πόλη Γουάιντερ της Τζόρτζια, περίπου 70 χιλιόμετρα από την Ατλάντα. Ο Κολτ Γκρέι, σε ηλικία μόλις 14 ετών, χρησιμοποίησε το όπλο που είχε λάβει ως χριστουγεννιάτικο δώρο για να δολοφονήσει δύο συμμαθητές του και δύο εκπαιδευτικούς, ενώ τραυμάτισε ακόμη εννέα ανθρώπους.

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Ο Κόλιν Γκρέι είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο για φόνους άνευ προμελέτης και ανθρωποκτονίες από αμέλεια, ενώ ο γιος του καταδικάστηκε αυτή την εβδομάδα σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Νίκολας Πριμ ήταν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στον πατέρα, τονίζοντας ότι απέτυχε να προστατεύσει το παιδί του και την κοινωνία. Όπως ανέφερε, δεν καταδικάστηκε επειδή δεν του παρείχε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον ή επειδή δεν φρόντιζε να πηγαίνει σχολείο, αλλά επειδή αγνόησε τα ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια, δεν αναζήτησε βοήθεια για τον γιο του και του επέτρεψε να έχει πρόσβαση σε πυροβόλο όπλο.

Λίγους μήνες πριν από την επίθεση, αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας έπειτα από ενημέρωση του FBI για απειλητικά διαδικτυακά μηνύματα σχετικά με ενδεχόμενη επίθεση σε σχολείο, τα οποία συνδέονταν με την οικιακή σύνδεση στο διαδίκτυο της οικογένειας. Παρά τις προειδοποιήσεις, δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί η τραγωδία.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο έφηβος είχε αναπτύξει εμμονή με προηγούμενες πολύνεκρες επιθέσεις σε σχολεία των ΗΠΑ και ειδικότερα με τον δράστη της σφαγής στο λύκειο του Πάρκλαντ το 2018.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η πρώτη φορά που γονέας στις Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζεται για φόνο μετά από μαζική ένοπλη επίθεση που διέπραξε το παιδί του. Τα τελευταία χρόνια η ευθύνη των γονέων σε αντίστοιχες υποθέσεις βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο της αμερικανικής Δικαιοσύνης. Το 2024, οι γονείς του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης σε σχολείο του Μίσιγκαν είχαν επίσης καταδικαστεί, όμως για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τα πυροβόλα όπλα εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου ανηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, γεγονός που διατηρεί τη δημόσια συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ευθύνη των γονέων στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.