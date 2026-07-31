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Η Έλλη Αγγελιδάκη περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κρήτη, μαζί με την οικογένειά της.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε πρόσφατα σε παραλία του νησιού, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα. Η γνωστή γυμνάστρια επέλεξε ένα διαχρονικό μαύρο μπικίνι, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της και κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Οι φωτογραφίες της επιβεβαιώνουν πως η καλή φυσική κατάσταση δεν έχει ηλικία.

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Η ίδια διατηρεί τη φόρμα της με συστηματική άσκηση, καθώς περπατά καθημερινά ,τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα στην ημέρα, και γυμνάζεται επίσης σε ελλειπτικό μηχάνημα. Στο κομμάτι της διατροφής, αποφεύγει τις αυστηρές δίαιτες, επιλέγοντας μια ισορροπημένη προσέγγιση που βασίζεται στο μέτρο και τον έλεγχο των ποσοτήτων.

Έλλη Αγγελιδάκη

Έλλη Αγγελιδάκη

Έλλη Αγγελιδάκη

Έλλη Αγγελιδάκη

Έλλη Αγγελιδάκη