Ήταν το 1997 όταν ένα ζευγάρι στην Αϊόβα των ΗΠΑ έφερε στον κόσμο τα πρώτα 7άδυμα. Η Μπόμπι και ο Κένι ΜακΚόγκι κατάφεραν να γίνουν γνωστοί σε όλη τη χώρα όταν έφεραν στον κόσμο στις 19 Νοεμβρίου τα πρώτα 7 μωρά που επιβίωσαν στη γέννα. Γεννήθηκαν μέσα σε 6 λεπτά, εννέα εβδομάδες πρόωρα και ζύγιζαν από 900 γραμμάρια έως 1,8 κιλά.

Η μητέρα είχε γεννηθεί με μια δυσλειτουργική υπόφυση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την δυσκολία παραγωγής ορμονών που διεγείρουν την ωορρηξία. Το ζευγάρι είχε ήδη μία κόρη αλλά δυσκολεύονταν να κάνουν δεύτερο παιδί. Μια ένεση ενός φαρμάκου γονιμότητας όμως αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από επιτυχημένη και οδήγησε στη γέννηση των μωρών.

Παρά τις εκκλήσεις των γιατρών, το ζευγάρι αρνήθηκε την επιλεκτική μείωση εμβρύων και δήλωσε ότι η εγκυμοσύνη ήταν στα «χέρια του Θεού». «Κάθε παιδί είναι ένα δώρο από τον Θεό, είτε έρχεται ένα κάθε φορά, είτε επτά κάθε φορά. Δεν χρειάστηκε πολύ – μόνο λίγες εβδομάδες – για να συνηθίσουμε την ιδέα ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη οικογένεια» είχε πει τότε η Μπόμπι στο NBC News.

Η εγκυμοσύνη αυτή συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή σε όλη την Αμερική, ακόμη και ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον τηλεφώνησε για να συγχαρεί το ζευγάρι ενώ το 2002 ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους γνώρισε από κοντά τα επτάδυμα.

Φυσικά δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βοήθησαν με την ανατροφή των μωρών. Η κοινότητα και η χώρα ολόκληρη συσπειρώθηκε γύρω τους για να διασφαλίσουν ότι θα καλύπτονταν όλες οι ανάγκες τους. Έλαβαν δωρεές, ακόμη κι ένα σπίτι 500 τετραγωνικών μέτρων με 7 δωμάτια, ένα βαν, προμήθειες ενός έτους σε μακαρόνια και προμήθειες δύο ετών σε πάνες.

Έλαβαν ταξίδια στη Disneyland και στη Μαγιόρκα της Ισπανίας και εμφανίστηκαν σε διαφημίσεις και περιοδικά ενώ για την εκπαίδευση των επτάδυμων, καθένα από αυτά έλαβε προσφορά δωρεάν φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Hannibal-LaGrange στο Μιζούρι.

Σήμερα, τα 7άδυμα έχουν τραβήξει τους δικούς τους δρόμους. ΄Σπούδασαν, έκαναν τη δική τους οικογένεια και απέδειξαν ότι όλα μπορούν να γίνουν αρκεί κάποιος να πιστέψει σε αυτό.