Μαθητής άνοιξε πυρ κατά δύο συμμαθητών του πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του, στο λύκειο Evergreen σε προάστιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το νέο κρούσμα ένοπλης βίας σε σχολείο στις ΗΠΑ, σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Evergreen, μια δασώδη περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Ντένβερ. Πυροβολισμοί ακούστηκαν τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, Jacki Kelley, αστυνομικοί εντόπισαν τον ένοπλο μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή τους.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, υπενθυμίζοντας τις τραγικές μνήμες του μακελειού στο λύκειο Columbine, που βρίσκεται επίσης στην κομητεία Τζέφερσον, όπου το 1999 είχαν σκοτωθεί 14 άνθρωποι.

Εκτός κινδύνου ο ένας μαθητής

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο St. Anthony. Όπως ανέφερε ο διευθυντής τραύματος, Dr. Brian Blackwood, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο ένας μαθητής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε οι ηλικίες των θυμάτων.

Το Evergreen High School έχει πάνω από 900 μαθητές και βρίσκεται κοντά στον οικισμό Evergreen των 9.300 κατοίκων.