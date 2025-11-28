Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έδωσε προφορική εντολή να μην υπάρχουν επιζώντες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την πρώτη από περισσότερες από δώδεκα επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά και στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι τους τελευταίους τρεις μήνες.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ επιτέθηκε με πύραυλο σε σκάφος στην Καραϊβική στα ανοικτά του Τρινιντάντ που μετέφερε 11 άτομα που κατηγορούνταν για διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Advertisement

Advertisement

Όταν δύο επιζώντες βγήκαν από τα συντρίμμια, ένας διοικητής των Ειδικών Επιχειρήσεων που επέβλεπε την επίθεση διέταξε δεύτερη επίθεση ώστε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Χέγκσεθ να τους «σκοτώσει όλους», σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, η οποία επικαλείται αξιωματούχους με άμεση γνώση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δύο άνδρες «ανατινάχθηκαν στο νερό». Μια διαταγή να χτυπηθούν οι ανυπεράσπιστοι άνδρες «θα ήταν ουσιαστικά μια διαταγή να μην δείξουν έλεος, κάτι που θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου», δήλωσε ο Τοντ Χάντλεϊ, ο οποίος ήταν σύμβουλος των Ειδικών Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής εκστρατείας των ΗΠΑ και είναι τώρα διευθυντής του προγράμματος εθνικής ασφάλειας στο Georgetown Law.

Από τότε, το Πεντάγωνο έχει χτυπήσει τουλάχιστον 22 ακόμη σκάφη στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας άλλους 71 φερόμενους λαθρέμπορους ναρκωτικών.

Η είδηση για την υποτιθέμενη διαταγή του Χέγκσεθ προκάλσε έντονες νομικές αντιδράσεις από διεθνείς ερευνητές αλλά και μέλη του Κογκρέσου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η θανατηφόρα εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ ισοδυναμεί με παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις, τις οποίες εμπειρογνώμονες του πολεμικού δικαίου που μίλησαν στην εφημερίδα The Independent χαρακτήρισαν ως καθαρό φόνο και έγκλημα πολέμου.

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται επίσημα σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει «παράνομους ένοπλους».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν χαρακτηρίσει τα καρτέλ «μη κρατικές ένοπλες ομάδες», των οποίων οι ενέργειες «αποτελούν ένοπλη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών» και τώρα βρίσκονται σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» — ή πόλεμο με μη κρατικό φορέα.

Στις εβδομάδες που ακολούθησαν, η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε περισσότερες από δώδεκα επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο περισσότερων από 80 ατόμων σε πλοία στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά δεν έχει δημοσιοποιήσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ή νομική αιτιολόγηση για τους θανάτους τους, σύμφωνα με βουλευτές και ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων.