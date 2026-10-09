Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Νιντάλ Χασάν, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία 13 ανθρώπων σε στρατιωτική βάση το 2009, θα εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί ζωντανά, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι τέτοιες πράξεις έχουν σοβαρές συνέπειες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα πριν από αρκετά χρόνια.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που διενεργούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961, γεγονός που χαρακτηρίζεται από νομικούς ως πρωτοφανές για τη σύγχρονη εποχή.

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Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση θα μπορέσει το κοινό να παρακολουθήσει την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, του πρώην στρατιωτικού ψυχιάτρου που είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους και τραυματίσει δεκάδες άλλους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009.

Η εκτέλεση του Νιντάλ Χάσαν «θα αναμεταδοθεί απευθείας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Θα «ακολουθήσουν λεπτομέρειες», πρόσθεσε. Αντίστοιχες πληροφορίες ανέφερε και στο BBC αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

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🚨 WOW! SecWar Pete Hegseth just announced the firing squad execution of Fort Hood Islamist terrorist Nidal Hasan will be **PUBLIC** At the SAME time and place where Hasan carried out the attack. "We’ll make sure that people are able to watch it. That it’s public. Because people need to understand that there’s serious consequences for these types of things!" "He’s gonna get a firing squad of soldiers. As it should be." @JackPosobiec: Did he make any final requests? HEGSETH: "Don’t care. We’ll see him on December 3rd." 🥶 Hasan m*rdered 13 people at Fort Hood in 2009 while yelling "Allahu Akbar" and wounded more than 30 others He was sentenced to death in 2013 and then sat on death row for over a DECADE. The Acting Sec. of the Army made it official The victims’ families finally get JUSTICE 🙏🏻 Our SecWar is stone COLD when it comes to traitors like this who take American lives. @RealAmVoice — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2026

«Θα διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα μπορεί να την παρακολουθήσει, ότι θα είναι δημόσια», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. «Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τέτοιου είδους πράξεις έχουν σοβαρές συνέπειες».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Real America’s Voice, ότι ο Χασάν «θα βρεθεί μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα στρατιωτών. Όπως ακριβώς πρέπει».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Χασάν είχε διατυπώσει κάποια τελευταία επιθυμία ή αν είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Χέγκσεθ απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει. Θα τον δούμε στις 3 Δεκεμβρίου».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι ο υπουργός Άμυνας εισηγήθηκε την εκτέλεση και ο Τραμπ την ενέκρινε.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Συγκεκριμένα, η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961. Η απόφαση για τη ζωντανή μετάδοσή της είναι «πρωτοφανής για τη σύγχρονη εποχή» και κινείται σε «αβέβαιο νομικό έδαφος», δήλωσε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί θανατοποινίτες,Τζον Μιλς.

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Secretary Hegseth was asked about the execution of Nidal Hasan: "No-brainer—execution by firing squad… Of course we’re doing it at Fort Hood. We’re going to do it at 1 o’clock—which is when he did it. It’s going to be soldiers with rifles executing the firing squad." — DOW Rapid Response (@DOWResponse) October 8, 2026

Ποιος είναι ο Νιντάλ Χάσαν

Στις 5 Νοεμβρίου 2009, ο Νιντάλ Χασάν, Αμερικανός μουσουλμάνος παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, στο Τέξας, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικούς, και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Ο στρατιωτικός ψυχίατρος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» με ιδεολογική προσήλωση στην Αλ Κάιντα. Όπως είχε προκύψει, στόχος του ήταν να εμποδίσει Αμερικανούς στρατιώτες να συμμετάσχουν στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, τους οποίους θεωρούσε παράνομους.

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Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε από πυρά, με αποτέλεσμα να μείνει εν μέρει παράλυτος. Το 2013 καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο.

Η εκτέλεση του Χασάν αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη θανατική ποινή που θα εκτελέσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961, σηματοδοτώντας την επαναφορά μιας πρακτικής που δεν έχει εφαρμοστεί από τον αμερικανικό στρατό εδώ και 65 χρόνια.

Η τελευταία στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 1961, όταν ένας στρατιώτης του αμερικανικού στρατού απαγχονίστηκε, αφού είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού από την Αυστρία.

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Η εκτέλεση είχε εγκριθεί από τον τότε πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και πραγματοποιήθηκε παρά το αίτημα της οικογένειας του θύματος προς τον διάδοχό του, Τζον Φ. Κένεντι, να απονείμει χάρη στον καταδικασμένο.

Η τελευταία στρατιωτική εκτέλεση διά τυφεκισμού πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1945, όταν ο Έντι Σλόβικ, ένας νεαρός λιποτάκτης του αμερικανικού στρατού, εκτελέστηκε κατά τους τελευταίους μήνες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

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