Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Ιράν (FFIRI) ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Ιουνίου ότι η κατανομή εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο ακυρώθηκε, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, αφήνοντας φιλάθλους που είχαν ήδη οργανώσει τα ταξίδια τους αδυνατούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας.

«Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί φίλαθλοι, βασιζόμενοι στη διαδικασία που είχε ανακοινωθεί επίσημα, είχαν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες προετοιμασίες για να παρακολουθήσουν τους αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά η FFIRI σε ανακοίνωσή της.

Advertisement

Advertisement

Με πληροφορίες από Reuters