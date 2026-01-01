Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων που ακολούθησαν σήμερα τη μεγάλη διαδήλωση κατά της ακρίβειας στην πόλη Λορντεγκάν στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ, είναι οι πρώτοι θάνατοι που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

«Ο αριθμός των θυμάτων στο Λορντεγκάν σήμερα ανέρχεται σε δύο» έγραψε το Fars, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις, ρίψεις πετρών και προκλήσεις ζημιών εναντίον δημοσίων κτιρίων, σε αυτήν την πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Iranians fight back against Jihad:



I'm not usually a fan of violence.



But in Iran I fully support the right of the unarmed Iranian people (who are being murdered by the terrorist Islamic Dictatorship) to fight back against their savage Islamic oppressors.pic.twitter.com/MISrYZ5HxW January 1, 2026

«Διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον διοικητικών κτιρίων, μεταξύ άλλων το κυβερνείο, το τέμενος, το δημαρχείο και τράπεζες» και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Fars ανέφερε επίσης πως προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές», ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ανθρώπων που θεωρήθηκαν «υποκινητές» των ταραχών.

The number of times I heard people say, “If the mullahs are so bad, and so hated, then just overthrow them!” 😡



They have no idea what totalitarianism is. https://t.co/CWOll6dnwd — Mark Changizi (@MarkChangizi) January 1, 2026

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχασε επίσης τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της χώρας, σε ξεχωριστά βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κουντάστ. Ηλικίας 21 ετών και μέλος της Μπασίτζ «προασπιζόταν τη δημόσια τάξη», διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον τοπικό κυβερνήτη, ο οποίος μίλησε για “ρίψεις πετρών” και 13 τραυματίες μεταξύ των αστυνομικών.