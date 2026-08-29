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Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν οριακή διαφορά μεταξύ των υποστηρικτών και των πολέμιων της διαδικασίας, καθιστώντας το τελικό αποτέλεσμα εξαιρετικά αμφίρροπο.

Μια επικράτηση του «ναι» δεν συνεπάγεται άμεση ένταξη, αλλά ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών με τις Βρυξέλλες.

Οι πολέμιοι της ένταξης ανησυχούν για την απώλεια ελέγχου στους αλιευτικούς πόρους και την εθνική κυριαρχία της χώρας.

Αντίθετα, οι υποστηρικτές θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική σταθερότητα στον Βόρειο Ατλαντικό.

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Σκληρή μάχη στήθος με στήθος δίνουν οι Ισλανδοί στο κρίσιμο δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να καταγράφουν οριακή διαφορά μεταξύ του «ναι» και του «όχι».

Η συζήτηση που οδήγησε στο δημοψήφισμα εντεινόταν επί δύο χρόνια, υπό τη σκιά των επανειλημμένων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδέχεται να επιδιώξει την απόκτηση μιας γειτονικής περιοχής -της Γροιλανδίας.

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Οι κάλπες για τους περίπου 270.000 ψηφοφόρους άνοιξαν στις 9 το πρωί, τοπική ώρα (12 το μεσημέρι για την Ελλάδα), ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Iceland: European Union membership negotiations referendum 🇮🇸



Iceland has seen several nationwide referenda. #Iceland



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Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Gallup, το 51,6% των πολιτών τάσσεται κατά της επανέναρξης των συνομιλιών, ενώ το 48,4% τάσσεται υπέρ. Η διαφορά των μόλις 3,2 ποσοστιαίων μονάδων αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Δεν κρίνεται σήμερα η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ερώτημα που τίθεται στους Ισλανδούς ψηφοφόρους είναι συγκεκριμένο: εάν επιθυμούν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες.

Επομένως, μια επικράτηση του «ναι» δεν θα σήμαινε αυτομάτως ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Θα άνοιγε, αντίθετα, τον δρόμο για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα απαιτούνταν νέα διαδικασία για την έγκριση των τελικών όρων ένταξης.

Η Ισλανδία είχε ξεκινήσει επίσημα ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2009, όμως τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2013, η διαδικασία πάγωσε.

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Στο επίκεντρο η αλιεία και η εθνική κυριαρχία

Η ευρωπαϊκή προοπτική εξακολουθεί να διχάζει την ισλανδική κοινωνία, με την αλιεία να αποτελεί ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα.

Οι πολέμιοι της ένταξης εκφράζουν φόβους ότι μια στενότερη σύνδεση με την ΕΕ θα περιορίσει τον έλεγχο του Ρέικιαβικ πάνω στους πλούσιους αλιευτικούς πόρους της χώρας και θα μειώσει τα περιθώρια άσκησης ανεξάρτητης πολιτικής.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της επανέναρξης των συνομιλιών βλέπουν στην ευρωπαϊκή προοπτική μια ευκαιρία για μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική σταθερότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων στον Βόρειο Ατλαντικό.

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Η επόμενη ημέρα

Με το «ναι» και το «όχι» να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, η κάλπη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την πορεία της χώρας.

Το αποτέλεσμα δεν θα κρίνει εάν η Ισλανδία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εάν θα επιχειρήσει να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τις Βρυξέλλες.

Και αυτό από μόνο του μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή πορείας για τη χώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την έναρξη της πρώτης προσπάθειας ένταξης.

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