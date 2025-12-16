Η σοσιαλική ισπανική κυβέρνηση θα καθιερώσει μια εθνική κάρτα δημόσιων συγκοινωνιών που θα επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν οπουδήποτε στη χώρα με λεωφορείο ή τρένο με σταθερό αντίτιμο 60 ευρώ το μήνα.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μετά τις 15 Ιανουαρίου κα όπως είπε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ η κάρτα «αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι Ισπανοί κατανοούν και χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες» είπε σύμφωνα με τον Guardian.

Τόνισε επίσης πως η κάρτα μεταφοράς αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της κυβέρνησής του να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των Ισπανών. Είπε ότι η κάρτα, η οποία θα κοστίζει 30 ευρώ το μήνα για όσους είναι κάτω των 26 ετών, θα επιτρέπει στους ανθρώπους να «ταξιδεύουν οπουδήποτε στη χώρα». Αυτό θα είναι δυνατό με τρένα μεσαίων αποστάσεων και προαστιακά, καθώς και με εθνικά λεωφορεία.

Το πρόγραμμα θα μπορούσε να βοηθήσει ορισμένους εργαζόμενους να μειώσουν το μηνιαίο κόστος μετακίνησής τους έως και 60%. «Μιλάμε για 2 εκατομμύρια ανθρώπους που θα πληρώνουν λιγότερα κάθε μήνα για να πάνε στη δουλειά, να γυρίσουν σπίτι ή να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές», είπε ο πρωθυπουργός.

Aνάλογη πολιτκή ασκεί η Γερμανία απο το 2023 όταν εισήχθη ένα πάσο αξίας 49 ευρώ το μήνα που καλύπτει τις περιφερειακές μετακινήσεις με τρένα, μετρό, τραμ και λεωφορεία σε όλη τη χώρα.