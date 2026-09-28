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Περίπου εκατό διαδηλωτές παραμένουν σε αντίσκηνα στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ της Μαδρίτης διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση και τις υψηλές τιμές ενοικίασης.

Ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ εξέφρασε την υποστήριξή του στους διαδηλωτές, τονίζοντας ότι το πρόβλημα της στέγασης επηρεάζει αρνητικά την ισπανική κοινωνία.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, τα οποία θα απαιτήσουν κοινοβουλευτική επικύρωση.

Η ένωση Ισπανών ενοικιαστών έχει προγραμματίσει περαιτέρω κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

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Να συνεχίσουν «τον αγώνα» παρότρυνε σήμερα τους διαδηλωτές που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη στέγη στην Ισπανία η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη που έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μετά την έξωσή της την περασμένη εβδομάδα από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια.

«Κρατήστε γερά!» προτρέπει τους διαδηλωτές η 87χρονη Μαρικάρμεν

«Ζητώ από όλους να δείξετε θάρρος, να αγωνιστείτε, να υπερασπιστείτε αυτό που μας ανήκει», τους ενθάρρυνε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της το οποίο αναρτήθηκε από την ένωση Ισπανών ενοικιαστών στο X στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, κατά την οποία διαδηλωτές παρέμειναν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ σε «καταυλισμό διαμαρτυρίας» που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης.

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«Κρατήστε γερά!» τους προέτρεψε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της, και πρόσθεσε ότι λυπάται που όπως είπε «δεν μπορώ», λόγω υγείας, «να σταθώ στο πλευρό σας στην κινητοποίησή σας και στον αγώνα σας».

🔴 El mensaje de Maricarmen desde el hospital a las personas que acampan en la Puerta del Sol: "Luchad, defended lo que es vuestro"



Lee la última hora aquí 🔗 https://t.co/rpLGAvvKhM pic.twitter.com/EGwVHHbPXL September 27, 2026

Στη Μαδρίτη, στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας, καμιά εκατοστή διαδηλωτές παραμένουν σε αντίσκηνα από το Σάββατο το βράδυ διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία, για την οποία πολλοί κατηγορούν τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις καταλυμάτων, όπως το Airbnb, και τα επενδυτικά ταμεία που επενδύουν σε προβληματικές εταιρείες (ταμεία “όρνεα”, στα αγγλικά vulture funds).

Η ίδια πλατεία ήταν το 2011 επίκεντρο διαμαρτυρίας των «Αγανακτισμένων» κατά της λιτότητας και της διαφθοράς μετά τη σοβαρή οικονομική κρίση του 2008.

Την Τετάρτη, τα πλάνα που έδειχναν την 87χρονη να απομακρύνεται πάνω σε φορείο από το διαμέρισμά της, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, συγκλόνισαν τον κόσμο και έφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, που επικρίνεται έντονα ακόμη και από φωνές μέσα από το κόμμα του για το ότι δεν έχει επιτύχει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών αγοράς και ενοικίασης μετά την άνοδό του στην εξουσία το 2018, αναμένεται το απόγευμα στη Βαρκελώνη για το ζήτημα αυτό.

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Χθες διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται «σκληρά» για να παρουσιάσει αύριο, Τρίτη, νέα μέτρα ύστερα από υπουργικό συμβούλιο.

Το βασιλικό διάταγμα που θα προτείνει η κυβέρνηση Σάντσεθ θα πρέπει ωστόσο να επικυρωθεί στη συνέχεια από το κοινοβούλιο, όπου δεν διαθέτει την πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την ένωση Ισπανών ενοικιαστών για σήμερα προβλέπονται πολλές διαδηλώσεις σε διάφορα μέρη της Ισπανίας.

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Πέδρο Αλμοδόβαρ: «Το πρόβλημα της στέγασης παραλύει την ίδια τη ζωή στην Ισπανία»

Την υποστήριξή του προς τον αγώνα για δίκαιη πρόσβαση στη στέγαση εξέφρασε και ο σπουδαίος σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος βρέθηκε την Κυριακή 27/8 στο πλευρό των διαδηλωτών, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει στην κεντρική πλατεία Πουέρτα δελ Σολ της ισπανικής πρωτεύουσας.

Almodóvar visita el campamento en la Puerta del Sol contra la crisis de la vivienda en España: "Maricarmen es la gota que ha colmado el vaso" https://t.co/wIDRRjSiJo — EL MUNDO (@elmundoes) September 27, 2026

«Η Μαρικάρμεν είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είναι πραγματικά θλιβερό ότι η ισπανική κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα. Οι πολιτικοί οφείλουν να βρουν λύση, γιατί είναι αυτοί που μας κυβερνούν», δήλωσε στο κρατικό κανάλι RTVE, ο 77χρονος σκηνοθέτης.

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«Το πρόβλημα της στέγασης παραλύει την ίδια τη ζωή στην Ισπανία», πρόσθεσε ο βραβευμένος σκηνοθέτης, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση εμποδίζει πολλούς νέους να ξεκινήσουν μια ανεξάρτητη ζωή.

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