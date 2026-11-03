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Ο Όσκαρ Πουέντε, ανακοίνωσε σήμερα 3/11 ότι παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας. Η απόφαση έρχεται μετά τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους.

Παραιτήθηκε ο Όσκαρ Πουέντε

«Ένας υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του μετά από δύο ατυχήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο», δήλωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια ακρόασης στο ισπανικό κοινοβούλιο.

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📺 TV en DIRECTO | El ministro Óscar Puente anuncia su dimisión tras la tragedia ferroviaria: "Renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, también a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre" https://t.co/VvwMY3LN3G https://t.co/0wYvIzy70l — EL PAÍS (@el_pais) November 3, 2026

Σύμφωνα με την El País, ο Όσκαρ Πουέντε επανέλαβε ότι η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης «δεν είναι ούτε εγκαταλελειμμένη ούτε ξεχασμένη υποδομή».

Αρκετά πολιτικά κόμματα, όπως το PP, το Vox και ο συνασπισμός Sumar, είχαν ζητήσει την παραίτηση του υπουργού.

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο υπουργός θυμήθηκε πώς συνέβησαν όλα: «το κέντρο ελέγχου Tocha επέτρεψε στο τρένο της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων AVE να προχωρήσει, παρά ένα σφάλμα στο σύστημα ασφαλείας, και το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo σταμάτησε στη γραμμή λόγω τεχνικού προβλήματος. Η σύγκρουση, πρέπει να θυμόμαστε, είχε ως αποτέλεσμα 69 θανάτους – ένας εκ των οποίων ήταν Πορτογάλος – και περίπου 200 τραυματισμούς».