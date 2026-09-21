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Η δικαστική διαδικασία αφορά καταγγελίες ότι η Γκόμεθ χρησιμοποίησε τη σχέση της με τον Ισπανό πρωθυπουργό για να ενισχύσει την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Η εισαγγελία και η υπεράσπιση ζητούν την απαλλαγή των κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν στοιχειοθετούν τη διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Αντίθετα, η οργάνωση Hazte Oír, που συμμετέχει ως ιδιωτική κατηγορούσα αρχή, ζητά την επιβολή ποινής κάθειρξης 13 ετών στη Γκόμεθ.

Η υπόθεση μεταφέρεται πλέον στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Μαδρίτης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της δίκης και τον καθορισμό της ημερομηνίας ακρόασης.

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Σε δίκη παραπέμπονται η Μπεγκόνια Γκόμεθ και η συνεργάτιδά της Κριστίνα Άλβαρες, με τον ανακριτή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο να λαμβάνει τη σχετική απόφαση τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση της Επαρχιακής Δικαστηρίου της Μαδρίτης τον Ιούλιο, με την οποία διατηρήθηκε η δικαστική διαδικασία με ένορκους για τη Γκόμεθ και την Άλβαρες. Το δικαστήριο είχε περιορίσει, ωστόσο, τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, αφήνοντας σε ισχύ τις καταγγελίες για άσκηση επιρροής και κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων.

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Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Γκόμεθ φέρεται να αξιοποίησε τη σχέση της με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, προκειμένου να ενισχύσει την επαγγελματική της δραστηριότητα και να συνδιευθύνει πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι και κυβερνητικό προσωπικό για ιδιωτικούς σκοπούς. Η ίδια η Γκόμεθ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ενώ η εισαγγελία και η υπεράσπισή της έχουν ζητήσει να απαλλαγεί, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα.

⚖️ BEGOÑA GÓMEZ IRÁ A JUICIO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN



🇪🇸 Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El juez Juan Carlos Peinado cerró la investigación y… pic.twitter.com/dWR7cWg3Db — CANAL 26 (@canal26noticias) September 21, 2026

Νέα δικαστική πίεση για τον Πέδρο Σάντσεθ

Η δικαστική εξέλιξη γύρω από τη σύζυγο του Ισπανού πρωθυπουργού σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τον Πέδρο Σάντσεθ και το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τους Σοσιαλιστές. Ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με κρατική ενίσχυση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ ο πρώην υψηλόβαθμος κομματικός παράγοντας Σάντος Σερντάν ερευνήθηκε σε υπόθεση πιθανών παράνομων προμηθειών, η οποία αφορούσε δημόσιες συμβάσεις και τον πρώην υπουργό Χοσέ Λουίς Άβαλος.

Τόσο ο Θαπατέρο όσο και ο Σερντάν έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Με την απόφαση του Πεϊνάδο, η υπόθεση της Γκόμεθ και της Άλβαρες προχωρά πλέον στο επόμενο δικαστικό στάδιο, με την Αudiencia Provincial της Μαδρίτης να είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της δίκης και τον καθορισμό της ημερομηνίας της ακροαματικής διαδικασίας.

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Η ισπανική εισαγγελία, η οποία υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν την τέλεση ποινικού αδικήματος, καθώς και η υπεράσπιση της Γκόμεθ, ζητούν την απαλλαγή της. Από την άλλη πλευρά, η Hazte Oír, υπερσυντηρητική καθολική οργάνωση που συμμετέχει στη διαδικασία ως ιδιωτική κατηγορούσα αρχή, ζητά την επιβολή ποινής κάθειρξης 13 ετών στη Γκόμεθ.

Ο δικηγόρος της, Χάιμε Καμπανέρ, έχει υποστηρίξει ότι το κατηγορητήριο της Hazte Oír παρουσιάζει «σοβαρές τεχνικές αδυναμίες», οι οποίες, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν συνάδουν με την ισπανική νομοθεσία και δεν μπορούν να διορθωθούν στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση έχει ζητήσει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Με πληροφορίες από euronews.com

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