Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την ώρα που οι φλόγες σάρωναν το Ρομπλέδο δε Τσαβέλα, οι στρατιωτικοί πυροσβέστες της Ισπανίας έδιναν μάχη όχι μόνο για τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες, αλλά και για κάθε ζώο που είχε μείνει πίσω.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών, τα μέλη της εμφανίζονται να περιθάλπουν ζώα που βρέθηκαν εκτεθειμένα στον καπνό, τη ζέστη και τις συνέπειες της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες τούς προσφέρουν νερό και προσπαθούν να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες, παρά τη δύσκολη κατάσταση γύρω τους.

Advertisement

Advertisement

«Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες, σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης μέσα στη σκληρή μάχη με τη φωτιά.

Το Ρομπλέδο δε Τσαβέλα, στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, βρέθηκε στην πορεία της πυρκαγιάς που ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μέσα στο χάος της εκκένωσης, οι εικόνες των πυροσβεστών υπενθύμισαν ότι από μια τέτοια καταστροφή κινδυνεύουν και εκείνα που δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που διασώζονται ζώα από τις φλόγες στην Ισπανία pic.twitter.com/2zuANFYNOC — Sigmalive (@Sigmalivecom) July 25, 2026