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Στιγμές έντασης σημειώθηκαν την Κυριακή στη Μούρθια της Ισπανίας, κατά την τελευταία εκδήλωση της Feria Taurina 2026, όταν ένας ταύρος βάρους 508 κιλών πήδηξε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα της αρένας.

Ο ταύρος, με το όνομα Malacara, ανήκε στο εκτροφείο Los Espartales και ήταν το έκτο και τελευταίο ζώο της corrida de rejones. Αφού βγήκε στην αρένα, πήδηξε το κιγκλίδωμα και πέρασε στον στενό διάδρομο πίσω από αυτό, αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν εκεί να απομακρυνθούν άμεσα.

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Το περιστατικό επαναλήφθηκε λίγο αργότερα, αυτή τη φορά κοντά σε σημείο όπου βρίσκονταν μέλη των συνεργείων της αρένας. Η ίδια η Plaza de Toros de Murcia επιβεβαίωσε ότι ο ταύρος πήδηξε δύο φορές στον διάδρομο εξόδου.

Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από θεατή και οι εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τα δύο άλματα.

Η εκδήλωση της 20ής Σεπτεμβρίου ήταν η τελευταία της Feria Taurina της Μούρθια για το 2026, με τη συμμετοχή των αναβατών Andy Cartagena, Diego Ventura και Duarte Fernandes. Ο Malacara είχε ανατεθεί στον Πορτογάλο Duarte Fernandes.

🚨 UN TORO SALTA LA BARRERA EN LA FERIA DE MURCIA



Momentos de máxima tensión en la última cita de la Feria Taurina de Murcia 2026, cuando uno de los toros salta la barrera de la plaza. pic.twitter.com/5PUgybHjOt — EMERGENCIAS MURCIA (@realidadmurcia) September 20, 2026