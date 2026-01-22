Ένα προαστιακό τρένο συγκρούστηκε με έναν γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία την Πέμπτη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο τέταρτο σιδηροδρομικό ατύχημα της χώρας σε λιγότερο από μια εβδομάδα.

Τέσσερα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα στο ατύχημα κοντά στο λιμάνι της Καρθαγένης στην περιοχή της Μούρθια, πρόσθεσαν οι αρχές.

🇪🇸 | ÚLTIMA HORA: Otro accidente ferroviario: un tren de cercanías se chocó contra una grúa de construcción en Cartagena, España. Reportan varios heridos. pic.twitter.com/jI4COVfglo — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 22, 2026

«Το τρένο δεν ανατράπηκε ούτε εκτροχιάστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μούρθια. Οι πρώτες κλήσεις για το ατύχημα έφτασαν λίγο μετά το μεσημέρι, πρόσθεσε.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Η Ισπανία εξακολουθεί να είναι συγκλονισμένη από τη σύγκρουση του τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιοχή της νότιας Ανδαλουσίας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 άτομα.

Δύο ημέρες μετά, ένα προαστιακό τρένο εκτροχιάστηκε μετά την πτώση ενός τοίχου συγκράτησης πάνω στις ράγες λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων κοντά στην πόλη της Βαρκελώνης, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων επιβατών.

Η ένωση οδηγών τρένων κήρυξε πανεθνική απεργία για τα πρότυπα ασφαλείας μετά από αυτό το δυστύχημα και μια δεύτερη σύγκρουση στην βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας την ίδια ημέρα, την Τρίτη.

Την Πέμπτη, ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη γραμμή της Μούρθια διακόπηκε λόγω «διείσδυσης στην υποδομή από γερανό που δεν ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση».

Το μήνυμά του στο X δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση αναφέρθηκε ότι η κυκλοφορία στη γραμμή είχε αποκαταστηθεί.

