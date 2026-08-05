Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας εντόπισαν άτομα με ιστορικό σε υποθέσεις τζιχαντισμού ανάμεσα στους μετανάστες που εισήλθαν πρόσφατα στη Θέουτα.

Στελέχη των ισπανικών διωκτικών αρχών φέρονται να αναγνώρισαν τουλάχιστον δώδεκα άτομα που είχαν απελαθεί στο παρελθόν για αδικήματα σχετιζόμενα με την τρομοκρατία.

Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε δημοσιεύματα και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το Υπουργείο Εσωτερικών ή τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

Ειδικοί τονίζουν ότι η ριζοσπαστικοποίηση έχει πλέον αποκεντρωθεί, ενώ η συνεργασία Ισπανίας και Μαρόκου κρίνεται καθοριστική για την παρακολούθηση τέτοιων κινδύνων.

Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις συγκεκριμένες αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισπανικών μέσων ενημέρωσης El Español και The Objective, τα οποία επικαλούνται πηγές με γνώση της έρευνας, οι ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να έχουν εντοπίσει αρκετά άτομα που είχαν στο παρελθόν ερευνηθεί για αδικήματα που σχετίζονται με τον τζιχαντισμό, μεταξύ των μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα κατά τη διάρκεια των μαζικών αφίξεων της περασμένης εβδομάδας.

Το Euronews επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, την Εθνική Αστυνομία και την Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) για σχόλιο, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση μέχρι στιγμής.

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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Εθνικής Αστυνομίας (CGI) και της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Πολιτοφυλακής (JIGC) ανέλυσαν υλικό από κάμερες επιτήρησης και εντόπισαν τουλάχιστον δώδεκα άτομα που είχαν στο παρελθόν συλληφθεί, καταδικαστεί και στη συνέχεια απελαθεί στο Μαρόκο για αδικήματα που συνδέονται με την τζιχαντιστική τρομοκρατία.

Την περασμένη εβδομάδα, ειδικοί σε θέματα τρομοκρατίας που μίλησαν στο Euronews ανέφεραν ότι η τζιχαντιστική απειλή στην Ισπανία έχει εξελιχθεί σε μια «τέταρτη φάση», η οποία χαρακτηρίζεται από ολοένα και πιο αποκεντρωμένη ριζοσπαστικοποίηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και προπαγανδιστικού υλικού που διαδίδεται με τη μορφή memes και σύντομων βίντεο, αντί μέσω των παραδοσιακών ιεραρχικών οργανώσεων.

Οι ειδικοί υπογράμμισαν επίσης τη στενή συνεργασία της Ισπανίας και του Μαρόκου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και της παρακολούθησης ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων, την οποία χαρακτήρισαν καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο μεγάλων μεταναστευτικών ροών.

Οι πληροφορίες των δημοσιευμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Παρόμοια αντιπαράθεση είχε προκύψει τον Μάιο του 2021, όταν χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα μέσω του κυματοθραύστη του Ελ Ταραχάλ (El Tarajal). Τότε, η ισπανική κυβέρνηση είχε απορρίψει δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι τζιχαντιστές είχαν παρεισφρήσει μεταξύ των αφιχθέντων, χαρακτηρίζοντάς τα «κακόβουλη φάρσα».

Μέχρι στιγμής, ούτε η ισπανική κυβέρνηση ούτε οι αρμόδιες διωκτικές αρχές της χώρας έχουν προβεί σε δημόσιο σχόλιο σχετικά με τα τελευταία δημοσιεύματα των El Español και The Objective.

Με πληροφορίες από Euronews