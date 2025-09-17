Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη (17/9) τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και την επιβολή κυρώσεων κατά δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Όπως σημειώνει το Politico, τα μέτρα της Κομισιόν, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη, αποσκοπούν στην επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από το Ισραήλ αξίας περίπου 5,8 δισ. ευρώ, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε δύο σκληροπυρηνικά μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου: Τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, και τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Advertisement

Advertisement

Το Ισραήλ αντέδρασε με οργή στις προτάσεις της ΕΕ, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, να κατηγορεί την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι ενισχύει τις τρομοκρατικές ομάδες. «Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι, προωθώντας μια τέτοια πρόταση, στην πράξη ενισχύετε μια τρομοκρατική οργάνωση που είναι υπεύθυνη για φρικτά εγκλήματα και τα οποία συνεχίζει να διαπράττει», έγραψε σε επιστολή που έλαβε το αμερικανικό Μέσο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Σαάρ άλλαξε ελάχιστες λέξεις για να στείλει ακόμη πιο έντονα το μήνυμά του στην Ευρώπη: «Οι συστάσεις του Σώματος των Επιτρόπων με επικεφαλής την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και ελπίζουμε ότι δεν θα υιοθετηθούν όπως έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Οι κινήσεις κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα ίδια τα συμφέροντα της Ευρώπης.

The recommendations of the college of Commissioners led by President von der Leyen are morally and politically distorted, and it is to be hoped that they will not be adopted as has been the case so far.

Moves against Israel will harm Europe’s own interests.

Israel will continue… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 17, 2025

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με τη βοήθεια των φίλων του στην Ευρώπη, ενάντια στις προσπάθειες να το βλάψουν, ενώ βρίσκεται εν μέσω ενός υπαρξιακού πολέμου. Τα μέτρα κατά του Ισραήλ θα λάβουν την αρμόζουσα απάντηση και ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να τα λάβουμε».

Οι ανακοινώσεις της ΕΕ που προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραήλ

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής, ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί το Ισραήλ. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε η Κάγια Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει την αναστολή των βασικών διατάξεων της Συμφωνίας που σχετίζονται με το εμπόριο. Αυτό στην πράξη σημαίνει -μεταξύ άλλων- ότι στις εισαγωγές αγαθών από το Ισραήλ στην ΕΕ, θα επιβάλλονται δασμοί στο επίπεδο που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.