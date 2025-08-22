Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε την Πέμπτη πως το Ισραήλ θα αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου, αλλά με όρους που είναι αποδεκτοί από το Ισραήλ.

Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του Νετανιάχου σε πρόταση προσωρινής εκεχειρίας που παρουσίασαν η Αίγυπτος και το Κατάρ, την οποία η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς αποδέχτηκε τη Δευτέρα. Το Ισραήλ θα στείλει διαπραγματευτές για συνομιλίες μόλις οριστεί η τοποθεσία, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Μιλώντας σε στρατιώτες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι ήταν ακόμη αποφασισμένος για την έγκριση σχεδίων για την ήττα της Χαμάς και την κατάληψη της πόλης της Γάζας- του πυκνοκατοικημένου αστικού κέντρου στην «καρδιά» του παλαιστινιακού θύλακα. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσεγγίζουν την πόλη της Γάζας τις τελευταίες 10 ημέρες.

«Ταυτόχρονα, διέταξα την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» είπε, προσθέτοντας πως «είμαστε στη φάση της λήψης αποφάσεων».

Το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Γάζας εγκρίθηκε αυτόν τον μήνα από το συμβούλιο ασφαλείας, στο οποίο προεδρεύει ο Νετανιάχου, αν και κάποιοι από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ καλούν την κυβέρνησή του να το ξανασκεφτεί.

Τα πρόσφατα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού υπογραμμίζουν τη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης πως οποιαδήποτε συμφωνία θα διασφαλίζει την απελευθέρωση και των 50 ομήρων που απήχθησαν κατά την τρομοκρατική επίθεση της οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατούνται ακόμα στη Γάζα από Παλαιστίνιους ενόπλους. Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι περίπου 20 είναι ακόμα ζωντανοί.

Η πρόταση που έχει τεθεί «στο τραπέζι» περιλαμβάνει μια κατάπαυση πυρός 60 ημερών και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από μέλη της Χαμάς, καθώς και 18 σορών. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους περίπου 200 Παλαιστίνιους βαρυποινίτες.

Όταν αρχίσει η προσωρινή κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με την πρόταση, το Ισραήλ και η Χαμάς θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μόνιμη εκεχειρία, που θα περιελάμβανε την επιστροφή των ομήρων που απομένουν.

Καθώς ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση στην πόλη της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για εκεχειρία. Την Τετάρτη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν 60.000 εφέδρους σε μια ένδειξη πως η κυβέρνηση προχωρά με τα σχέδιά της, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Η διαδικασία της κινητοποίησης αυτής αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες.

Ο Νετανιάχου πιέζεται από κάποια ακροδεξιά μέλη του συνασπισμού του να απορρίψει μια προσωρινή κατάπαυση πυρός και αντ’αυτού να συνεχίσει τον πόλεμο, προβαίνοντας σε προσάρτηση της περιοχής.

Η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ, απείλησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να δεχθούν τους όρους που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος, γράφει ο υπουργός στο λογαριασμό του στο X.

«Αν δεν δεχθούν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε αναφερόμενος σε δύο πόλεις της λωρίδας της Γάζας που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

