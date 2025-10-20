Ο πρώην επιθετικός της εθνικής Αργεντινής Μαξί Λόπεζ ήρθε για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με την πρώην σύζυγό του, Γουάντα Νάρα, η οποία τον απάτησε με τον πρώην συμπαίκτη του, Μάουρο Ικάρντι πριν από δέκα χρόνια.

Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε δίπλα-δίπλα στη δημοφιλή εκπομπή της Αργεντινής “MasterChef Celebrity”, όπου ο Μαξί συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος και η Γουάντα Νάρα ως παρουσιάστρια.

Το διαζύγιο τους έτυχε μεγάλης δημοσιότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά λόγω των αναφορών για την απιστία της Γουάντα και της… άμεσης έναρξης μιας νέας σχέσης της με τον τότε φίλο του Mάξι, Mάουρο Iκάρντι, τον οποίο παντρεύτηκε τον επόμενο χρόνο. Αυτή η κίνηση συντάραξε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και του θεάματος, ενώ η φιλία μεταξύ του Λόπεζ και του Iκάρντι δεν ανακάμψε ποτέ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γουάντα και ο Mάξι ήταν παντρεμένοι από το 2008 έως το 2013 και έχουν τρεις γιους: τους Βαλεντίν, Κονσταντίν και τον Μπένετικτ.

Η επανένωσή τους μπροστά στις κάμερες προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό και οι προσδοκίες ήταν σαφείς: ένταση, ίσως ακόμη και κάποια κόντρα. Ωστόσο, οι θεατές εξεπλάγησαν από το πόσο καλά συνεργάζονται πλέον οι πρώην σύζυγοι. Αντί για σκληρά λόγια, ανταλλάσσουν αστεία, ευγενικά πειράγματα, αλλά και θανατηφόρες ατάκες.

Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι η Γουάντα και ο Mάξι έχουν θάψει το τσεκούρι του πολέμου. Ένα από τα αστεία που προκάλεσε γέλια στο στούντιο ήταν όταν η Γουάντα ρώτησε τον Mάξι αν ήξερε να μαγειρεύει. Ο πρώην άσος της Ρίβερ Πλέιτ απάντησε: «Παντρεύτηκα μια φορά και όλα όσα τρώγαμε κατεψυγμένα».

Ωστόσο η Γουάντα τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα στο τέλος της εκπομπής: «Αν χάσω, δεν ξέρω τι μπορώ να σου δώσω. Έχω ήδη τα παιδιά και το σπίτι», αναφερόμενη στο διαζύγιο και τη διανομή της περιουσίας τους.