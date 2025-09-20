Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής σε ολόκληρη την Ευρώπη, η σήραγγα του Μπρένερ, βρίσκεται στην φάση της πλήρους διάνοιξης, καθώς εργάτες που βρέθηκαν στο σημείο, έσπασαν την Πέμπτη (18/9) το τελευταίο στρώμα βράχων και άνοιξαν την υπόγεια σήραγγα.

Η σήραγγα του Μπρένερ, «ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής σε ολόκληρη την ήπειρο», όπως δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, θα ενώνει την Αυστρία με την Ιταλία και θα αποτελεί μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τον βορρά με το νότο της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη σήραγγα προβάλλεται ήδη ως η μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο και συνιστά ένα κομβικό έργο για την Ευρωπαίκή Ένωση, ως προς τη μεταφορά φορτίων, με απώτερο στόχο τη μείωση της εκπομπής ρύπων και την ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου.

«Είναι μια ιστορική ημέρα για την Ιταλία, για την Αυστρία και για ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός για την περιβόητη σήραγγα του Μπρένερ, η οποία αναμένεται να ανοίξει το 2032, περίπου 16 χρόνια μετά από τον αρχικό προγραμματισμό. Το κόστος της υπολογίζεται σε 8,5 δισ. ευρώ, ενώ η σήραγγα θα έχει μήκος 55 χιλιόμετρα με δυνατότητα επέκτασης στα 64 χιλιόμετρα.

Το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα ορεινά περάσματα της Ευρώπης για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα και 50 εκατομμύρια τόνοι αγαθών περνούν από το εν λόγω πέρασμα στις Άλπεις.

Σήμερα, περίπου το 70% της διασυνοριακής εμπορευματικής κίνησης μέσω του Μπρένερ πραγματοποιείται οδικώς, ενώ μόλις το 30% γίνεται σιδηροδρομικώς, ποσοστά τα οποία αναμένονται να αλλάξουν δραματικά με την κατασκευή της σήραγγας.

Πηγή: Reuters