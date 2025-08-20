Ένας άδρας είκοσι οκτώ ετών έβαλε φωτιά, το μεσημέρι της Τετάρτης, σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε τσεκ ιν επιβατών, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.

Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.

Advertisement

Advertisement

Malpensa, un uomo incendia un cestino e distrugge l'area check-in 👉 https://t.co/dHkG8bFPvo pic.twitter.com/DAYNj1mL32 — Tg La7 (@TgLa7) August 20, 2025

Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Ο εικοσιοκτάχρονος δράστης, ο οποίος είναι πρόσφυγας με καταγωγή από το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομία.