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Οι μοναχές του τάγματος Suore di Carità di Santa Maria διαχειρίζονται τον χώρο από το 1946 για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η δημοτική αρχή οφείλει να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους περιφερειακούς κανονισμούς για τις παραχωρήσεις παραλιών.

Οι μοναχές αντιδρούν στην απόφαση υποστηρίζοντας ότι η απώλεια της διαχείρισης θα θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του νηπιαγωγείου τους.

Ο δήμαρχος Ματία Φιορίνι δήλωσε ότι οι μοναχές οφείλουν να συμμετάσχουν στον προγραμματισμένο για το φθινόπωρο δημόσιο διαγωνισμό.

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Μια τουριστική παραλία στην περιοχή Bagni Gino Garrone της Ιταλίας, ενός παραθαλάσσιου θέρετρου στην πόλη Σποτόρνο της Λιγουρίας, έχει γίνει το αντικείμενο «ιερού» πολέμου ανάμεσα στις μοναχές του τάγματος Suore di Carità di Santa Maria και της δημοτικής αρχής.

Ο λόγος, η διαχείριση της παραλίας η οποία εδώ και σχεδόν 80 χρόνια είναι στα χέρια των μοναχών, με τον Δήμο να θέλει να την αναθέσει σε ιδιώτες μέσω ενός δημόσιου διαγωνισμού.

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Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της προσπάθειας συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις παραχωρήσεις παραλιών, καθώς και με τους περιφερειακούς κανονισμούς σχετικά με τις ελεύθερες παραλίες.

Οι μοναχές διαχειρίζονται το μέρος από το 1946, έχοντας εξαιρεθεί από τους συνήθεις εμπορικούς κανόνες, επειδή χρησιμοποιούσαν τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση ενός νηπιαγωγείου που εξακολουθεί να λειτουργεί στο Σποτόρνο, καθώς και μιας καλοκαιρινής κατασκήνωσης δίπλα στην παραλία.

Οι μοναχές νοικιάζουν ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραθεριστές

Για δεκαετίες νοίκιαζαν ξαπλώστρες και ομπρέλες, λειτουργώντας ουσιαστικά όπως χιλιάδες άλλες ιδιωτικές παραχωρήσεις παραλιών. Η διαφορά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες, είναι ότι τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών τους δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, καθώς η ρύθμιση που διέπει τη χρήση παραλιών για κοινωνικούς σκοπούς δεν ισχύει πλέον, ο δήμαρχος του Σποτόρνο, Ματία Φιορίνι, τους γνωστοποίησε πως θα επαναταξινομηθεί ως «ελεύθερη οργανωμένη παραλία» και ότι, εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να τη διαχειρίζονται, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό.

«Είναι δική μας η παραλία», λένε οι μοναχές

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Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για το θέμα, η αδερφή Μιράντα, μια μοναχή γύρω στα 80, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον δήμαρχο. «Είναι δική μας», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με την τοπική έκδοση της Corriere della Sera. «Γιατί θέλει ο δήμος να μας πάρει την παραλία; Αν το κάνουν, δεν θα μπορούμε ούτε να κρατήσουμε σε λειτουργία το σχολείο».

Η λειτουργία της ως «ελεύθερης οργανωμένης παραλίας», όπου η πρόσβαση είναι εντελώς δωρεάν και οι επισκέπτες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν ένα μικρό ποσό για την ενοικίαση ξαπλώστρας και ομπρέλας, θα ήταν σημαντικά λιγότερο επικερδής, υποστήριξαν οι μοναχές.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι, εάν θέλουν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται την παραχώρηση, «πρέπει να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, όπως όλοι οι υπόλοιποι». Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το φθινόπωρο.

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