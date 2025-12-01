Μια κινηματογραφική ένοπλη επίθεση σε θωρακισμένο φορτηγό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο Καλάβρια με τους δράστες να φεύγουν με λεία χρυσαφικά αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Η ληστεία έγινε μέσα σε τούνελ, ανάμεσα στους κόμβους Scilla και Bagnara όταν οι ληστές πυροβόλησαν αρκετές φορές, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί. Για να εμποδίσουν την κυκλοφορία, τοποθέτησαν δύο οχήματα κατά μήκος του δρόμου και στη συνέχεια τα πυρπόλησαν.

Όταν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, οι ληστές ήταν άφαντοι, όπως και τα χρυσαφικά.

Reggio Calabria, assalto al portavalori in autostrada 👉 https://t.co/C3RsNLLwLs pic.twitter.com/qRHcZ7gAPD — Tg La7 (@TgLa7) December 1, 2025