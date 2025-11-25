Ενας άνδρας στην Ιταλία έγινε πρώτο θέμα στα ΜΜΕ όταν ντύθηκε σαν την νεκρή μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Το απίθανο περιστατικό συνέβη στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, όπου ένας νοσηλευτής 56 ετών παρουσιάσθηκε στα γραφεία του δήμου ντυμένος γυναίκα και προσποιούμενος ότι ήταν η μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της. Σύμφωνα με την Corierre della Sera Η γυναίκα, όμως, είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και ο γιός της κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι, μουμιοποιημένο, για να μπορεί να εισπράττει την σύνταξή της.

Η υπάλληλος του δήμου, υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του. Η φωνή του, όμως, ήταν ανδρική, ο λαιμός του πολύ χοντρός και τα χέρια του υπερβολικά μεγάλα.

Si è finto la madre per la pensione: ecco la foto per la carta d’identità. Il Corriere della Sera riprende lo scatto che il figlio di Graziella Dall'Oglio si è fatto fare per il documento truccato come la madre.

QUASI UGUALE🤣🤦🏻

https://t.co/oTaTruIc02 November 24, 2025

Ο νοσηλευτής έφτασε επίσης στα δημοτικά γραφεία με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, η οποία πέθανε το 2022, σε ηλικία 85 ετών.

Ο μεσήλικας γιός της θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει δίκη για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομενων. Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές.

@la.repubblica A presentarsi così all’ufficio anagrafe del comune di Borgo Virgilio, nel Mantovano, è stato in realtà un uomo: il figlio di quella donna che doveva rinnovare la carta d’identità scaduta da qualche mese. Di Graziella Dall’Oglio, ottantacinquenne morta ormai da tre anni, anche se quello stesso figlio non ne ha mai segnalato il decesso continuando così a intascare la sua pensione. A incastrare l’uomo – oggi indagato per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico – è stato l’occhio attento di un’impiegata comunale, che ha notato alcune stranezze tra la vecchia fotografia dell’anziana e la persona che si era presentata allo sportello. ♬ original sound – la.repubblica –

Πηγή: ΑΠΕ