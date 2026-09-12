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Την τελευταία στιγμή κατάφερε να αποφύγει έναν τεράστιο υδροστρόβιλο ένα τουριστικό σκάφος, όταν το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο εμφανίστηκε στα ανοιχτά των ιταλικών ακτών.

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφουν τον τεράστιο στροβιλισμό να υψώνεται πάνω από τη θάλασσα, ανοιχτά του Σαν Μικέλε ντι Παγκάνα, στη βόρεια Ιταλία, το πρωί της Πέμπτης. Η περιοχή βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο ισχυρής κακοκαιρίας.

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Βίντεο από τον εντυπωσιακό υδροστρόβιλο

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, ένας άνδρας ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ», καθώς ο υδροστρόβιλος φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα το τουριστικό σκάφος που βρίσκεται στην πορεία του. Τελικά, το φαινόμενο περνά σε απόσταση αναπνοής από το σκάφος, χωρίς να το χτυπήσει.

Στα πλάνα διακρίνονται και άλλα σκάφη να ταλαντεύονται έντονα πάνω στα κύματα, την ώρα που ο υδροστρόβιλος σηκώνει μεγάλες ποσότητες νερού από τη θάλασσα. Λίγο αργότερα, το εντυπωσιακό φαινόμενο αρχίζει να εξασθενεί.

🌪️Video di Patricia Tesman, dal gruppo "Liguria Meravigliosa", della tromba marina che questa mattina ha interessato il litorale tra Santa Margherita Ligure e Zoagli (GE). https://t.co/PXrjKVhFeh pic.twitter.com/Q9SO8lHdxR — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 10, 2026