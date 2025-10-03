Ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ (Izz al-Din al-Haddad) γνωστός και με το ψευδώνυμο Abu Suhaib είναι Παλαιστίνιος πολιτικός και μαχητής, που από τον Μάιο του 2025 υπηρετεί ως ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και ως όγδοος διοικητής των Ταξιαρχιών Ιζ αλ Ντιν αλ Κασάμ. Ανέλαβε και τις δύο θέσεις μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Μοχάμετ Σινουάρ. Παράλληλα, έχει διατελέσει επικεφαλής της ταξιαρχίας της Γάζας και επιβλέπει τον βόρειο τομέα της περιοχής. Είναι μέλος του Γενικού Στρατιωτικού Συμβουλίου της Χαμάς και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην εκτέλεση επιχειρήσεων. Στη Γάζα είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Φάντασμα του αλ-Κασάμ».

Ο αλ Χαντάντ εντάχθηκε στη Χαμάς από νεαρή ηλικία, ακολουθώντας το κίνημα ήδη από την ίδρυσή του το 1987. Ξεκίνησε ως μαχητής στην ταξιαρχία της Γάζας και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία, υπηρετώντας ως διοικητής λόχου, διοικητής τάγματος και τελικά επικεφαλής ολόκληρης της ταξιαρχίας.

Μετέπειτα πορεία

Κατά την ισραηλινοπαλαιστινιακή κρίση του 2021 ανέλαβε τη διοίκηση της ταξιαρχίας της πόλης της Γάζας, μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Μπασέμ Ισά. Τον Νοέμβριο του 2023 ανέλαβε την ηγεσία της βόρειας ταξιαρχίας της Χαμάς και μέχρι τον Ιούνιο του 2024 έγινε γενικός διοικητής της βόρειας Γάζας, έχοντας υπό τις διαταγές του έξι τάγματα και μια μονάδα ειδικών δυνάμεων.

Παράλληλα είχε ανώτερο ρόλο στη μονάδα εσωτερικής ασφάλειας Al-Majd, που είχε ως αποστολή τον εντοπισμό κατασκόπων και συνεργατών του Ισραήλ. Διατηρούσε στενή σχέση με τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, με τον οποίο φέρεται να συζητούσε θέματα αντικατασκοπείας και εσωτερικής ασφάλειας.

Γνωστός για την μυστικότητα των κινήσεών του, σπάνια εμφανιζόταν δημόσια, γεγονός που του χάρισε το παρατσούκλι «Φάντασμα του αλ-Κασάμ». Παρά ταύτα, τον Μάιο του 2022 εμφανίστηκε σε βίντεο όπου απειλούσε το Ισραήλ, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 παραχώρησε συνέντευξη στο Al Jazeera, μιλώντας ανοιχτά για τον ρόλο του στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Ο ρόλος του στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023

Στις 6 Οκτωβρίου 2023 συγκάλεσε τους διοικητές των ταγμάτων του και μοίρασε γραπτές εντολές για την επίθεση που έμεινε γνωστή ως Επιχείρηση Πλημμύρα Αλ Ακσά. Οι εντολές του τόνιζαν την ανάγκη απαγωγής Ισραηλινών στρατιωτών και μεταφοράς τους στη Γάζα, αλλά και τη «ζωντανή μετάδοση» των επιθέσεων σε ισραηλινές κοινότητες. Την επόμενη μέρα, η Χαμάς εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική εισβολή, προκαλώντας σημαντικές απώλειες και απαγωγές. Ο αλ Χαντάντ διαχειρίστηκε την πρώτη φάση της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αιματηρής επίθεσης στη Ναχάλ Οζ.

Τον Νοέμβριο του 2023, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν αμοιβή 750.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την εξόντωσή του. Στη διάρκεια του πολέμου, επέβλεψε τόσο την ανοικοδόμηση υποδομών κατά τη διάρκεια εκεχειριών όσο και τη διαχείριση των παραδόσεων Ισραηλινών ομήρων.

Ένας πρώην όμηρος δήλωσε στη Wall Street Journal ότι συναντήθηκε με τον αλ Χαντάντ πέντε φορές, ενώ μερικές φορές κοιμήθηκαν στο ίδιο διαμέρισμα. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο αλ Χαντάντ μιλούσε στους ομήρους στα εβραϊκά και τους ρωτούσε για τις ανάγκες τους, ενώ σε μία περίπτωση ζήτησε από τους άνδρες του να ανακτήσουν ένα βιβλίο που είχε αφήσει πίσω ένας όμηρος. Ωστόσο, η συμπεριφορά του φέρεται να έγινε πιο ψυχρή μετά τον θάνατο του γιου και εγγονού του σε ισραηλινό πλήγμα στις 17 Ιανουαρίου 2025. Αργότερα, τον Απρίλιο, σκοτώθηκε και ο δεύτερος γιος του.

Μετά τη δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ, αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς διοικητές της Χαμάς, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο δύο περιφερειακών διοικήσεων και 14 ταγμάτων. Το 2025 διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια να πειστεί ο Μοχάμετ Σινουάρ να αποδεχθεί εκεχειρία με το Ισραήλ και να απελευθερώσει περισσότερους ομήρους, πριν η συμφωνία καταρρεύσει τον Μάρτιο.

Ανάδειξη στην ηγεσία

Τον Μάιο του 2025, μετά τη δολοφονία του Μοχάμετ Σινουάρ σε ισραηλινή επιδρομή, ο αλ Χαντάντ ανέλαβε επίσημα την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα. Σήμερα παραμένει επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη βόρεια Λωρίδα και επιβλέπει την προσπάθεια ανασυγκρότησης της οργάνωσης μετά τις βαριές απώλειες του πολέμου.

Ως ηγέτης της Χαμάς, έχει το δικαίωμα βέτο σε κάθε συμφωνία εκεχειρίας ή ανταλλαγής ομήρων. Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους, εμφανίζεται πιο διαλλακτικός στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και στις ισραηλινές απαιτήσεις περί αποστράτευσης, ωστόσο θεωρεί ότι η πλήρης απελευθέρωση των ομήρων δεν πρέπει να συμβεί πριν από το τέλος του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Τέλος, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της Μέσης Ανατολής, ο αλ Χαντάντ βλέπει τον πόλεμο της Τσετσενίας (1994–1996) ως πρότυπο αντίστασης που η Χαμάς πρέπει να ακολουθήσει στη Γάζα.

Ο αλ Χαντάντ έχει επιζήσει πολλαπλών ισραηλινών απόπειρων δολοφονίας, σύμφωνα με αναφορές έξι, και θεωρείται ένας από τους πιο καταζητούμενους από το Ισραήλ διοικητές της Χαμάς. Κατατάσσεται δεύτερος στη λίστα των πιο καταζητούμενων ηγετών των αλ Κασάμ, μετά τον Ραάντ Σαάντ.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους στόχους τους και έχουν θέσει αμοιβή εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του. Το ποσό επικήρυξης αν και παραμένει άγνωστο φέρεται να αγγίζει πλέον το 1 εκατομμύριο δολάρια – πάνω από 750.000 δολάρια αναφέρουν ανεπίσημα κύκλοι των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.

Το σχέδιο Τραμπ στα χέρια του

Η εικόνα του ως αδιάλλακτου ηγέτη, που απορρίπτει κάθε λύση η οποία θα οδηγούσε στη διάλυση των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ, έχει καταστήσει τον αλ-Χαντάντ κεντρικό παράγοντα όχι μόνο στο μέτωπο του πολέμου, αλλά και στις συζητήσεις για το μέλλον της Γάζας.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο αλ-Χαντάντ θα μπορέσει να μετατρέψει την επιμονή και την ανθεκτικότητα στο πεδίο της μάχης σε πολιτικό κεφάλαιο. Από τη μία πλευρά, η πίεση στο εσωτερικό της Γάζας είναι ασφυκτική, με τον άμαχο πληθυσμό να υφίσταται δυσβάσταχτο κόστος. Από την άλλη, η διατήρηση και η ανασυγκρότηση των μαχητικών δομών της Χαμάς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δική του ικανότητα να οργανώνει και να καθοδηγεί.

Αν επιμείνει στη γραμμή της πλήρους ρήξης, η Γάζα κινδυνεύει να παραμείνει εγκλωβισμένη σε έναν πόλεμο φθοράς χωρίς ξεκάθαρη έκβαση. Αν, αντίθετα, επιλέξει τακτικές παραχωρήσεις, αυτό θα γίνει μόνο με την προϋπόθεση ότι η Χαμάς θα συνεχίσει να υφίσταται ως στρατιωτική και πολιτική δύναμη.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του θα κρίνουν αν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, που παραδόθηκε στη Χαμάς την περασμένη Δευτέρα, θα γίνει τελικά αποδεκτό.

