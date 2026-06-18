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Μεγάλες οικονομικές πιέσεις αντιμετωπίζει η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς αντιμετωπίζει αυτό που τα διεθνή μέσα αποκαλούν «Jam-aggedon». Κινδυνεύει να χάσει πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, εάν δεν διαθέσει άμεσα το απόθεμα μαρμελάδων του lifestyle brand της, «As Ever», πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Πώς η Μέγκαν Μαρκλ θα σώσει την επιχείρησή της

Σε μια προσπάθεια να τονώσει τις πωλήσεις της, η δούκισσα του Σάσεξ προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία ροφημάτων ευεξίας «Clevr Blends», ιδιοκτησίας της φίλης της, Χάνα Μεντόζα. Το «Strawberry Matcha Set», που λανσαρίστηκε πρόσφατα μέσω Instagram στην τιμή των 56 δολαρίων, σημείωσε άμεση επιτυχία, καθώς έγινε ήδη sold out.

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«Στηρίζω με υπερηφάνεια τη Χάνα και την Clevr Blends εδώ και τόσα χρόνια», έγραψε στη λεζάντα φωτογραφίας στην οποία εμφανίζεται να συνομιλεί με τη Μεντόζα καθισμένη σε ένα τραπέζι. «Είμαι ενθουσιασμένη γι’ αυτή τη συνεργασία με μία από τις αγαπημένες μου φίλες και δύο από τα αγαπημένα μου brands», συνέχισε η 44χρονη Μαρκλ.

Η Μεντόζα αναδημοσίευσε τη φωτογραφία της άλλοτε ηθοποιού, γράφοντας: «Η πιο γλυκιά. Πάντα είμαι τόσο περήφανη που λέω ότι η Clevr αντλεί τη δύναμή της από γυναίκες που στηρίζουν η μία την άλλη. Πολλή αγάπη».

Παράλληλα, η εταιρεία προώθησε το νέο μείγμα, χαρακτηρίζοντάς το ως την «πιο γλυκιά συνεργασία» και αναφέροντας ότι περιλαμβάνει «όλα όσα χρειάζεστε για ζουμερά, γεμάτα ανεμελιά και μαρμελάδα καλοκαιρινά matcha latte». Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της As Ever, το μείγμα matcha διατίθεται μαζί με «αγαπημένο» άλειμμα φράουλας της Μαρκλ και διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικής.

Το πακέτο εξαντλήθηκε γρήγορα και δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Η Μαρκλ είναι εδώ και χρόνια επενδύτρια και πελάτισσα της Clevr Blends, ενώ το 2023 είχε εμφανιστεί και σε διαφήμιση καφέ της εταιρείας. Η νέα συνεργασία της πρώην πρωταγωνίστριας της σειράς «Suits» έρχεται, ωστόσο, μετά από δημοσίευμα που υποστήριξε ότι ενδέχεται να υποστεί ζημία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εάν δεν πουλήσει τις μαρμελάδες της As Ever πριν λήξουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει τα αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικής και τα βάζα με τσάι, όπως ανέφερε η Daily Mail.

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Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για το brand, καθώς η καθυστέρηση στην πλήρη κυκλοφορία των προϊόντων της American Riviera Orchard έχει δημιουργήσει ανησυχίες για την πορεία της επιχείρησής της. Η πίεση για την αποφυγή της οικονομικής καταστροφής από τα ληγμένα προϊόντα παραμένει το κρίσιμο στοίχημα για τη Μαρκλ, η οποία προσπαθεί να μετατρέψει την παρουσία της στα social media σε ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η Μαρκλ λάνσαρε το brand As Ever τον Απρίλιο του 2025, διαθέτοντας μαρμελάδες, τσάι, καθώς και μείγματα για μπισκότα και κρέπες. Εκείνη την περίοδο, η δούκισσα του Σάσεξ εξάντλησε τα αποθέματά της μέσα σε λίγα λεπτά και προχώρησε σε νέα διάθεση προϊόντων μερικούς μήνες αργότερα. Φέρεται μάλιστα να παρήγγειλε δεκαπλάσια ποσότητα σε σχέση με την αρχική παραγγελία της, λόγω της αυξημένης ζήτησης, ενώ συνέχισε να ενισχύει τα αποθέματά της, καθώς τα προϊόντα εξαντλούνταν.

Meghan Markle launches collab as desperate bid to avoid $5M jam loss continues https://t.co/qFII9VAzLu pic.twitter.com/O06XvVXApO Advertisement June 17, 2026

Πηγές είχαν αναφέρει παλαιότερα στο Page Six ότι η Μέγκαν Μαρκλ έμεινε με μεγάλο πλεόνασμα μαρμελάδας, αφού τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα φέρεται να αποκάλυψε ότι διέθετε περίπου 650.190 απούλητα βάζα. Ωστόσο, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα, τα επίσημα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία της εταιρείας της πρώην γαλαζοαίματης δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Εκπρόσωπος της Μαρκλ δήλωσε επίσης στο Page Six: «Το πρόβλημα με όλες αυτές τις επαναλαμβανόμενες καταστροφολογικές ιστορίες της Άλισον Μπόσοφ στη Daily Mail για την As Ever είναι ότι θυμίζουν τη “Μέρα της Μαρμότας”: η ίδια πρόβλεψη, οι ίδιες ανώνυμες πηγές, η ίδια βεβαιότητα, και παρ’ όλα αυτά εξακολουθούμε να περιμένουμε την Αποκάλυψη που μας υποσχέθηκαν το 2024».

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