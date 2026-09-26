Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Jay-Z παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του πως κατά τα πρώτα στάδια της σχέσης του με την Μπιγιονσέ ήταν ανώριμος και φοβόταν να δείξει την ευάλωτη πλευρά του.

Στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ «JÄY-Z in 8», ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι οι στίχοι του τραγουδιού «4:44» αποτυπώνουν με ειλικρίνεια τις δυσκολίες στην επικοινωνία τους.

Ο ράπερ αποκάλυψε πως δυσκολεύεται ακόμη και σήμερα να ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς περιγράφει προσωπικές στιγμές και λάθη του παρελθόντος.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, ο Jay-Z επιβεβαίωσε πως το ζευγάρι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν όλα αυτά τα χρόνια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Jay-Z μίλησε ανοιχτά για τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Μπιγιονσέ, παραδεχόμενος πως τότε ήταν ανώριμος και φοβόταν να δείξει την ευάλωτη πλευρά του. Ο ράπερ αποκάλυψε, μάλιστα, πως ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να ακούσει ένα από τα πιο προσωπικά τραγούδια που έχει γράψει.

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «JÄY-Z in 8» του HBO, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Jay-Z συζήτησε με τον σκηνοθέτη Ρικ Ρούμπιν για τη σύζυγό του, την προσωπική τους ζωή και το άλμπουμ «4:44» του 2017. Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε το ομώνυμο τραγούδι, στο οποίο ο καλλιτέχνης μιλά για την Μπιγιονσέ, την πατρότητα και τα λάθη του παρελθόντος.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται ακόμη και να ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι. «Πιθανότατα έχω ακούσει αυτό το τραγούδι λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο έχω γράψει, εκτός από το “You Must Love Me”. Ακόμη και το να το ακούω είναι δύσκολο. Το να το κάνω ήταν αρκετά δύσκολο. Και μετά να το ακούω ξανά», είπε.

Στο «4:44», ο Jay-Z αναφέρεται στα πρώτα βήματα της σχέσης του με την Μπιγιονσέ και σε έναν τρόπο προσέγγισης που, όπως παραδέχεται σήμερα, αποτύπωνε τον φόβο του να εκτεθεί συναισθηματικά.

«Είπα “μην με κάνεις ρεζίλι” αντί για “γίνε δική μου” / Αυτή ήταν η πρότασή μου για να γίνουμε ζευγάρι / Ήταν τα 21α γενέθλιά σου / Εσύ ωρίμασες πιο γρήγορα από εμένα, εγώ δεν ήμουν έτοιμος / Γι’ αυτό ζητώ συγγνώμη», αναφέρει στους στίχους του τραγουδιού.

Μιλώντας στον Ρικ Ρούμπιν, ο Jay-Z εξήγησε πως οι συγκεκριμένοι στίχοι περιγράφουν με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση τους.

Jay-Z Says He Was ‘Immature’ and ‘Afraid to Be Vulnerable’ Before Beyoncé Relationship Turned Romantic https://t.co/E5Ap2NvIbA — People (@people) September 26, 2026

«Έτσι ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί. Ήμουν τόσο ανώριμος και τόσο φοβισμένος να είμαι ευάλωτος, ενώ μου άρεσε αυτό το άτομο. Μου άρεσε αυτή η γυναίκα. Και σκεφτόμουν: πώς κάνουμε το βήμα από το να μιλάμε απλώς στο τηλέφωνο και να είμαστε φίλοι, στο να γίνουμε ζευγάρι;» ανέφερε.

Advertisement

Αντί, λοιπόν, να της ζητήσει ξεκάθαρα να γίνουν ζευγάρι, επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο. «Και αντί να πω “ας δοκιμάσουμε αυτό το πράγμα, να γίνουμε ζευγάρι”, της είπα “μην με κάνεις ρεζίλι”», πρόσθεσε.

«Ήταν σαν να τη ρωτούσα: “Μου ζητάς να γίνω το αγόρι σου;”. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα και να γίνω τόσο ευάλωτος», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Jay-Z, η επικοινωνία μεταξύ τους έχει αλλάξει σημαντικά από εκείνα τα πρώτα χρόνια. Όταν ο Ρικ Ρούμπιν τον ρώτησε αν θεωρεί ότι έχουν κάνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν όλα αυτά τα χρόνια, ο ράπερ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ω ναι, σίγουρα».

Advertisement

Η σειρά «JÄY-Z in 8» περιλαμβάνει συζητήσεις του Jay-Z με τον Ρικ Ρούμπιν, μέσα από τις οποίες οι δύο άνδρες αναλύουν τραγούδια και σημαντικές στιγμές από τη δισκογραφική πορεία του. Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο HBO Max, ενώ δύο νέα επεισόδια κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Η σειρά ολοκληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου.