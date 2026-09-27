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Η Αυστραλή ποπ σταρ εμφανίστηκε μπροστά σε 100.023 θεατές, φορώντας ειδικά σχεδιασμένα σύνολα υψηλής ραπτικής από τον ιταλικό οίκο Dolce και Gabbana.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αμοιβή της τραγουδίστριας για τη συγκεκριμένη εμφάνιση ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά το μέγεθος του γεγονότος, αρκετοί τηλεθεατές εξέφρασαν δημόσια την απογοήτευσή τους για την ποιότητα της παράστασης και την απόδοση της καλλιτέχνιδας.

Οι επικριτές χαρακτήρισαν την εμφάνιση ως ανεπαρκή, κάνοντας λόγο για χρήση προηχογραφημένου υλικού και κακή ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

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Στο Melbourne Cricket Ground (MCG), μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο 100.023 θεατών, η Κάιλι Μινόγκ εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού της AFL, τον οποίο παρακολούθησαν στην τηλεόραση 6.5 εκατ. άνθρωποι στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες του πλανήτη.

Η Αυστραλή ποπ σταρ έλαμψε στη σκηνή με εξατομικευμένα ρούχα που φτιάχτηκαν ειδικά για εκείνη από τον ιταλικό οίκο μόδας Dolce & Gabbana.

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Οι ιδρυτές της μάρκας, ο Domenico Dolce και ο Stefano Gabbana, σχεδίασαν προσωπικά τα high-fashion σύνολα.Μεταξύ αυτών ήταν ένα μίνι φόρεμα φτιαγμένο από ένα vintage πουκάμισο, ένα αμάνικο μπλουζάκι από δίχτυ με κορδέλες και ένα φόρεμα από δαντέλα Chantilly και κρύσταλλα, το οποίο συνδύασε με γυαλιά ηλίου Dolce & Gabbana.

Το αμάνικο μπλουζάκι από δίχτυ περιλάμβανε ειδικές αναφορές στην AFL.

«Το σύνολο συμπληρώθηκε με μια ζώνη φτιαγμένη κατά παραγγελία από ζώνη ασφαλείας, με την εμβληματική λεπτομέρεια των κορδονιών και κρόσσια από κορδέλες, κρύσταλλα Swarovski και κορδόνια παπουτσιών, με λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο ποδόσφαιρο», ανέφεραν οι σημειώσεις της επωνυμίας για την επίδειξη.

Kylie Minogue a los 58 años en el show de la Final de la AFL.



Ao vivo por #PLPSports pic.twitter.com/BgeTDjcQJB — Milton Friedom5 ✈️ (@MiltonFriedom5) September 26, 2026

Το φόρεμα, από την άλλη, παραπέμπει στα εμβληματικά στυλ της Kάιλι από το 2002 και είχε «αθλητική έμπνευση» χάρη στα γράμματα που ήταν φτιαγμένα με χρυσά κρύσταλλα hotfix.

Η Κάιλι μπορεί να κέρδισε τρία εκατομμύρια για την εμφάνισή της, αλλά η αντίδραση του κοινού στην εμφάνισή της δεν ήταν και τόσο ενθουσιώδης.

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Η 58χρονη ποπ-εικόνα ανέβηκε στη σκηνή του Melbourne Cricket Ground (MCG) για ένα σετ 20 λεπτών, για το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αμοίφθηκε 3 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, πολλοί τηλεθεατές έμειναν απογοητευμένοι από την «φρικτά κακή» παράσταση της, η οποία ξεκίνησε με το «Love At First Sight».

kylie minogue como é bom ser a mulher mais sexy do planeta pic.twitter.com/2TEIr5TgRC Advertisement September 26, 2026

«Μέχρι στιγμής, η Kάιλι δεν με ενθουσιάζει», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Η Kάιλι τραγουδάει καραόκε τις δικές της επιτυχίες».

«Η Kάιλι είναι ένα είδωλο της Αυστραλίας, αλλά αυτή η εμφάνιση ήταν φρικτά κακή», πρόσθεσε ένας τρίτος.

I can’t pretend to have a clue what footy is, but I do know a thing or two about Kylie.



We just got the closest thing to a Kylie Super Bowl halftime show (for now!) in the form of our Mighty Aphrodite’s performance at the 2026 AFL Grand Final at the Melbourne Cricket Ground. pic.twitter.com/o9KX7kf0Sl Advertisement September 26, 2026

«Αυτή η εμφάνιση της Kylie στο ημίχρονο είναι πραγματικά σοκαριστική, δεν τραγουδάει καν», έγραψε κάποιος άλλος.

«Αυτή η προ-ηχογραφημένη παράστασγ είναι πολύ, πολύ συνηθισμένη. Η μπάντα δεν παίζει καθόλου και δεν είμαι σίγουρος αν η Kάιλι είναι καλή επιλογή», σχολίασε ένας χρήστης.

«Μου αρέσει η Kάιλι, αλλά ο ήχος δεν είναι καλός», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

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The grand final was the ultimate homecoming party for Kylie Minogue delivering a dozen of her biggest hits in an epic 20 minute spectacular. The pop princess soared across the MCG while she surprised fans with appearances from a few fellow Aussie stars. pic.twitter.com/iITbNwXaMp Advertisement September 26, 2026