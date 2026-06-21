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Το μεταναστευτικό δεν είναι υπόθεση μόνο της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου ή της Μάλτας. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Κι όμως, οι χώρες του Νότου, επειδή είναι χώρες πρώτης υποδοχής, σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, ενώ οι χώρες του Βορρά συχνά κοιτούν το πρόβλημα από απόσταση.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Αν θέλει να λέγεται ενωμένη οικογένεια, πρέπει να αναλάβει και κοινή ευθύνη. Όχι μόνο στις επιστροφές και στις συμφωνίες, αλλά και στην αποτροπή των παράνομων αναχωρήσεων από τις αφρικανικές ακτές, κυρίως από τη Λιβύη.

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Η Ελλάδα πρέπει να σηκώσει τη φωνή της. Και μαζί της η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Κύπρος.

Όσο για την πλατφόρμα τιμών, ας μπει και γεωγραφικό φίλτρο. Για να ξέρει ο πολίτης τι πραγματικά τον συμφέρει κοντά του.