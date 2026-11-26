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Ο συνδυασμός ισχυρών κυμάτων και των υψηλότερων παλιρροιών του έτους οδήγησε στην κατάρρευση τμήματος της προβλήτας στην πόλη Πασίφικα.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για παράκτιες πλημμύρες και διέταξαν εκκενώσεις σε αρκετές κοινότητες, καθώς τα κύματα έφτασαν σε ύψος έως εννέα μέτρων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραλίες λόγω του κινδύνου εγκλωβισμού από την άνοδο της στάθμης.

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Παλιρροιακά κύματα σε ύψος ρεκόρ κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας, προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με το φαινόμενο «Super El Niño» με αποτέλεσμα το θαλασσινό νερό να εισβάλει σε παραθαλάσσιες κοινότητες και να πλημμυρίσει δρόμους και επιχειρήσεις.

Τμήμα προβλήτας στη βόρεια Καλιφόρνια κατέρρευσε την Τετάρτη, καθώς ο συνδυασμός εξαιρετικά υψηλής παλίρροιας (King Tides) και ισχυρών κυμάτων προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις παράκτιες περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσουν και άλλες κατοικίες κοντά στην ακτογραμμή.

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Βίντεο από το περιστατικό δείχνει ένα τεράστιο κύμα να χτυπά την προβλήτα στην πόλη Πασίφικα, νότια του Σαν Φρανσίσκο, να σπάει ένα τμήμα της κατασκευής και να το παρασύρει στον ωκεανό.

#BREAKING: A massive wave took out part of the Pacifica pier as the powerful waves from peak king tides battered the coast and flooded streets and homes. Latest here: https://t.co/tvD9pX1MEu pic.twitter.com/9BTgZJuXIy November 25, 2026

Η προβλήτα, η οποία έχει σχήμα L και μήκος περίπου 350 μέτρα, παρέμενε κλειστή από το καλοκαίρι, όταν είχαν εντοπιστεί ρωγμές στη δομή της.

Την ίδια στιγμή, παραθαλάσσιες κατοικίες στην Πασίφικα άρχισαν να πλημμυρίζουν μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι King Tides, δηλαδή οι υψηλότερες παλίρροιες του έτους, έφτασαν στην περιοχή.

Βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, οι αρχές της κομητείας Marin εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για κατοίκους παραθαλάσσιων κατοικιών στην περιοχή Stinson Beach. Όπως ανέφεραν, τα μεγάλα κύματα που αναμένονταν έως το απόγευμα ενδέχεται να παρασύρουν νερό και συντρίμμια στους δρόμους και μέσα σε κατοικίες.

Αργότερα την Τετάρτη έγινε άρση της προειδοποίησης, ωστόσο οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την παραλία, καθώς τα μεγάλα κύματα εξακολουθούσαν να πλήττουν την περιοχή.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για παράκτιες πλημμύρες στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, καθώς και στις παράκτιες ζώνες των κόλπων του Σαν Φρανσίσκο και του Σαν Πάμπλο, η οποία παρέμεινε σε ισχύ έως τις 16:00 της Τετάρτης (02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποίηση για έντονο κυματισμό στην περιοχή του Bay Area, με τα κύματα να εκτιμάται ότι θα έφταναν σε ύψος 6 έως 9 μέτρων, δηλαδή περίπου όσο ένα κτήριο δύο έως τριών ορόφων.

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«Η άνοδος της παλίρροιας θα έχει ως αποτέλεσμα το νερό και τα κύματα να φτάνουν πιο ψηλά στην παραλία από ό,τι συνήθως, περιορίζοντας τις δυνατότητες διαφυγής από τις παραλίες και τις παράκτιες περιοχές», ανέφερε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Τι είναι οι βασιλικές παλίρροιες

Οι King Tides, γνωστές ως «βασιλικές παλίρροιες», είναι οι υψηλότερες παλίρροιες του έτους και αποτελούν φυσικό φαινόμενο που συνδέεται με τη βαρυτική έλξη της Σελήνης και του Ήλιου.

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Εμφανίζονται όταν η βαρυτική επίδραση των δύο ουράνιων σωμάτων συνδυάζεται, προκαλώντας μεγαλύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια της νέας Σελήνης και της πανσελήνου, όταν Ήλιος, Γη και Σελήνη βρίσκονται σχεδόν στην ίδια ευθεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, οι επιπτώσεις του φαινομένου είναι εντονότερες φέτος λόγω του συνεχιζόμενου ισχυρού El Niño, το οποίο έχει αυξήσει τη θερμοκρασία των ωκεανών και έχει συμβάλει στην αύξηση του όγκου του θαλασσινού νερού.

Οι υψηλές παλίρροιες έχουν ήδη προκαλέσει πλημμύρες σε αρκετές κοινότητες κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας μέσα στην εβδομάδα.

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Στην ευρύτερη περιοχή του San Francisco Bay Area, πλημμύρισαν κατοικίες και δρόμοι στις παράκτιες πόλεις Mill Valley, Larkspur, Sausalito και Corte Madera, στην κομητεία Marin.

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Ακόμη βορειότερα, στην κομητεία Humboldt, κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον, το γραφείο του σερίφη διέταξε την εκκένωση μιας μικρής παράκτιας κοινότητας, όπου είχαν πλημμυρίσει τα περισσότερα κτήρια.