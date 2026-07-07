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Ο δράστης είχε πυρπολήσει προηγουμένως το οδοντιατρείο του, ενώ στο γραφείο του βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα με κατηγορίες κατά της πρώην συζύγου του.

Οι αρχές εντόπισαν στο σημείωμα ονόματα προσώπων που ο δράστης χαρακτήριζε διεφθαρμένα, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ατόμων.

Ο άνδρας βρισκόταν υπό δικαστική επιτήρηση για απειλές κατά της πρώην συζύγου του και είχε απορρίψει προγενέστερη πρόταση για ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς.

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Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Καναδά, όπου ένας 40χρονος άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τους δύο ανήλικους γιους του, να πυρπόλησε το οδοντιατρείο του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε μέσα στο φλεγόμενο όχημά του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δύο χρόνια αφότου ο 40χρονος είχε αποστείλει στην πρώην σύζυγό του ηλεκτρονικό μήνυμα με σοβαρές απειλές εναντίον της ίδιας και του περιβάλλοντός της, όπως αναφέρει η New York Post. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στο γραφείο του πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο εξαπέλυε κατηγορίες κατά της πρώην συζύγου του, αλλά και κατά του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και των οικογενειακών δικαστηρίων.

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🇨🇦Canadian dentist accused of killing two sons before dying in vehicle fire.



Ottawa police say Mohammed Al-Lami, 40, has murdered his two sons, aged 7 and 12, at his home in south Ottawa before he took his own life in a vehicle fire in Kemptville on June 29.



Investigators… pic.twitter.com/ha7J48bAgR — NewsForce (@Newsforce) July 7, 2026

Ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, 40 ετών, θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των δύο παιδιών του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στην κατοικία του, νότια της Οτάβα. Το πρωί της 29ης Ιουνίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Το χειρόγραφο σημείωμα και οι απειλές προς την πρώην σύζυγο

Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, πάνω στο γραφείο του βρέθηκε πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο κατηγορούσε την πρώην σύζυγό του, ενώ παράλληλα επιτιθόταν στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και στα οικογενειακά δικαστήρια. Στο ίδιο σημείωμα φέρεται να κατονομάζει τρία πρόσωπα, τα οποία χαρακτήριζε διεφθαρμένα, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να κινηθούν άμεσα ώστε να διασφαλίσουν την προστασία τους. Επιπλέον, υποστήριζε ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους εκείνη ήταν που ασκούσε κακοποιητική συμπεριφορά.

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο 40χρονος βρισκόταν ήδη υπό επιτήρηση, καθώς το 2024 είχε κατηγορηθεί για απειλές πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του και μητέρας των δύο παιδιών τους. Κατά τη διάρκεια σύντομης δικαστικής διαδικασίας τον Φεβρουάριο, επέλεξε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του, απορρίπτοντας την πρόταση του δικαστηρίου για διευθέτηση της υπόθεσης μέσω δωδεκάμηνης εγγύησης τήρησης της ειρήνης. Η πρώην σύζυγός του κατέθεσε ότι το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά και χώρισε οριστικά το 2022.

Μετά το διαζύγιο, ο οδοντίατρος φέρεται να διέκοψε την καταβολή διατροφής και το 2024 απέστειλε στην πρώην σύζυγό του email με ιδιαίτερα βίαιο περιεχόμενο.

«Θα σκοτώσω όλους όσοι βρίσκονται γύρω σου και τον σύντροφό σου με έναν άγριο και βίαιο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω μόνη, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς ούτε για να επισκεφθείς τους τάφους των αγαπημένων σου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του.

Σε άλλο σημείο έγραφε: «Θα σε κάνω παράδειγμα της άδικης δικαιοσύνης. Θα μετατρέψω την υπόθεσή σου σε μια ιστορία που θα γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο».