Ο Καναδάς ανακοίνωσε πως προχωρά στην αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους τον Σεπτέμβριο κατά την ΓΣ του ΟΗΕ και γίνεται αυτόμάτως η τρίτη χώρα της G7 μέσα σε λίγες ημέρες-μετά τη Γαλλία και τη Βρετανία– που ανακοινώνει μια τόσο σημαντική απόφαση για το παλαιστινιακό ζήτημα. Πρόκειται για μια κρίσιμη αλλαγή στάσης και πολιτικής στο μεσανατολικό ζήτημα που χαρακτήρισε απαραίτητη για να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα να υπάρξει λύση των δυο κρατών ώστε να επέλθει ειρήνη στην περιοχή μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

H ανακοίνωση προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του Τελ Αβίβ και ένα εκβιαστικό μήνυμα του αμερικανού προέρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Canada has long been committed to a two-state solution — an independent, viable, and sovereign Palestinian state living side by side with the State of Israel in peace and security.



