Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα που καταδικάζει την παράνομη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα και καταγγέλλει εκ νέου τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Επίσης, καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν ενδεχόμενες κυρώσεις από την ΕΕ

Η κράτηση από τον Ιούλιο του 2025 πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στα κατεχόμενα (Αντώνης Λούκας, Ανδρέας Κυπριανού, Άννη Κυπριανού, Νίκη Γρηγορίου και Γρηγόρης Γρηγορίου) μετά από επίσκεψη στο χωριό Γαλάτεια προς αναζήτηση των πατρογονικών τους περιουσιών είναι «παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη», διακηρύσσει το Κοινοβούλιο, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους. Αν και τρεις από αυτές αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους στις 10 Σεπτεμβρίου, παραμένουν στα κατεχόμενα και δε μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, πρόσθεσαν οι ευρωβουλευτές.

Το ψήφισμα καταδικάζει εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία επί 51 έτη και καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής – Τουρκίας».

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».

Τέλος, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, και καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης πιθανών κυρώσεων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 597 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 5 αποχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τις εξελίξεις σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο η Κομισιόν ενέκρινε το πρόγραμμα ενίσχυσης της ΕΕ για το 2025 για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, παρέχοντας 33,7 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής της ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της διαδικασίας επανένωσης της Κύπρου (Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ).

Το πρόγραμμα ενίσχυσης αποσκοπεί στην τόνωση του εμπορίου μεταξύ των δύο κοινοτήτων πέρα από την Πράσινη Γραμμή. Η στήριξη θα κατευθυνθεί επίσης προς τις τουρκοκυπριακές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και προς τους επιχειρηματίες, προκειμένου να τους βοηθήσει να αναπτύξουν και να εδραιώσουν τις επιχειρήσεις τους. Μια άλλη προτεραιότητα, μεταξύ άλλων είναι η συνέχιση των υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για Τουρκοκύπριους σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Από το 2006 έως σήμερα, η ΕΕ έχει διαθέσει περίπου 760 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα βοήθειας.