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Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα (drones) το Σάββατο, τα οποία απειλούσαν την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αναδρομολογήσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία σε χώρες του Κόλπου για ανοικοδόμηση και επισκευές ζημιών που προκλήθηκαν από ιρανικές επιθέσεις.

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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέθεσε σε μια ομάδα να εκτιμήσει τα κόστη ζημιών που έχουν προκληθεί ήδη από το Ιράν σε συμμάχους στον Κόλπο, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης ιρανικών πόρων για επισκευές και μελλοντικών ζημιών.

Οι αναφορές αυτές έρχονται μία ημέρα αφού ο Μοχσέν Ρεζαέι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, είπε στο CNN ότι μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξαρτάται από την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν «παγώσει» οι ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις φαίνονται να έχουν «βαλτώσει», αν και ένας υπουργός από το Πακιστάν ταξίδεψε το Σάββατο στην Τεχεράνη με επιστολή από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως μετέδωσε το ISNA.

Με πληροφορίες από Reuters