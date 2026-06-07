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Το Πεντάγωνο ανησυχεί όλο και περισσότερο για την αύξηση της κατασκοπείας από το Ισραήλ στις ΗΠΑ, αυξάνοντας πρόσφατα στο ύψιστο το επίπεδο αντικατασκοπείας σχετικά με τον κορυφαίο σύμμαχο της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, αναφέρουν στο NBC News δύο Αμερικανοί εν ενεργεία αξιωματούχοι και ένας πρώην.

Η DIA (Defence Intelligence Agency) έβγαλε μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ για το ζήτημα του πολέμου με το Ιράν, είπαν οι αξιωματούχοι. Όπως σημείωσαν, η DIA έστειλε εσωτερικό μήνυμα, που είδε ένας από τους αξιωματούχους, όπου το επίπεδο για το Ισραήλ αυξανόταν στο «κρίσιμο».

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Η εξέλιξη αυτή προκύπτει εξαιτίας ανησυχιών στο Πεντάγωνο πως το Ισραήλ καταβάλλει προσπάθειες παρακολούθησης κορυφαίων αξιωματούχων για πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές διεργασίες στην κυβέρνηση Τραμπ και τη λήψη αποφάσεων για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το έγγραφο λέει πως η δυνατότητα του Ισραήλ για κατασκοπεία με πράκτορες και συλλογή πληροφοριών με τεχνικά μέσα είναι σε «κρίσιμο επίπεδο».

Εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας χαρακτήρισε «εντελώς ψευδή» τα περί κατασκοπείας του Ισραήλ σε βάρος των ΗΠΑ, τονίζοντας πως «οι προσπάθειες συλλογής πληροφοριών από το Ισραήλ στοχεύουν τους εχθρούς, όχι τους συμμάχους». Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως όλα αυτά βασίζονται σε πηγή που «δεν έχει καμία γνώση όσον αφορά στο τι συμβαίνει».

Σε αντίστοιχο δημοσίευμα πάντως προέβησαν και οι New York Times, όπου αναφέρεται ότι το Πεντάγωνο αύξησε την αξιολόγηση απειλής της αντικατασκοπείας στον ύψιστο βαθμό και ότι το Ισραήλ θεωρείται ότι «κρυφάκουε» τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν και εστίαζε τις προσπάθειές του στον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στίβεν Γουΐτκοφ.