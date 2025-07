Ένα ρωσικό Su-35S Flanker φαίνεται πως καταρρίφθηκε από ουκρανικό F-16 σε αερομαχία, σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες- σε κάτι που, εφόσον ισχύει, θα αποτελεί την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο (εννοώντας όχι μόνο στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και γενικότερα κατάρριψη μαχητικού της ρωσικής αεροπορίας από F-16).

Ο πρώτος ισχυρισμός περί κατάρριψης του Su-35S (ενός από τα πιο σύγχρονα μαχητικά της Ρωσίας) ήρθε από την ουκρανική πολεμική αεροπορία στις 7 Ιουνίου. Τη σχετική ανάρτηση στο Χ συνόδευε η φιγούρα ενός Su-34 Fullback, διαφορετικού μα «συγγενικού» αεροσκάφους. Στο κανάλι της ουκρανικής αεροπορίας στο Telegram αναφερόταν ότι η κατάρριψη έλαβε χώρα ως αποτέλεσμα επιτυχούς επιχείρησης προς την κατεύθυνση του Κουρσκ.

Advertisement

Advertisement

Η απώλεια ενός ρωσικού Su-35S το πρωί της 7ης Ιουνίου φαίνεται να επιβεβαιώνεται από εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν online– σε μια περίπτωση επρόκειτο για βίντεο από ένα από τα ρωσικά ελικόπτερα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον πιλότο. Θεωρείται ότι είναι το 8ο αεροσκάφος του τύπου που χάνει η Ρωσία από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Footage of a Russian Air Force Su-35 fighter burning on the ground after a successful shootdown over Kursk by the Ukrainian Air Force. pic.twitter.com/8yKDgHfVph Advertisement June 7, 2025

Η ουκρανική αεροπορία δεν διευκρίνισε πώς καταρρίφθηκε το μαχητικό (αν δηλαδή αυτό έγινε από άλλο μαχητικό ή από αντιαεροπορικό πύραυλο), ωστόσο αναφορές της γερμανικής Bild κάνουν λόγο για κατάρριψη από F-16, και μάλιστα με δεδομένα από αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου Saab 340, σε απόσταση περίπου 200-300 χλμ από το ρωσικό μαχητικό. Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του The War Zone, μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά πόσον δύο Saab 340 που είχε δεσμευτεί να στείλει η σουηδική κυβέρνηση στην Ουκρανία έχουν καταφθάσει στη χώρα.

Advertisement

Flattened Russian Su-35 fighter sitting in a Kursk field after being shot down by the Ukrainian Air Force yesterday. pic.twitter.com/0n0LhwRXaV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2025

Επίσης, την κατάρριψη εμφανίζονται να επιβεβαιώνουν Ρώσοι bloggers στρατιωτικών θεμάτων, αν και δεν είχε υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τη Μόσχα.

Advertisement

Εφόσον το ρωσικό μαχητικό καταρρίφθηκε όντως από F-16, θα είναι το πρώτο «kill» αέρος- αέρος από F-16 στην Ουκρανία που δεν αφορά σε drone ή πύραυλο cruise (η αντιμετώπιση των οποίων είναι ο κύριος ρόλος των F-16 σε ουκρανική υπηρεσία). Σημειώνεται πως η ουκρανική αεροπορία έχει χάσει τρία F-16, αν και είναι άγνωστο πόσες από αυτές τις απώλειες οφείλονται σε εχθρική ενέργεια.

The location of yesterday's shoot down of a Russian Su-35 by a Ukrainian F-16 was fairly deep into Russian territory.



We must credit the skill and bravery here. pic.twitter.com/4oh4B9DzfW Advertisement June 8, 2025

Advertisement

Συνολικά έχουν υπάρξει δεσμεύσεις για παραχώρηση περίπου 85 F-16 στην Ουκρανία, περιλαμβανομένων 24 από την Ολλανδία, 19 από τη Δανία και 12 από τη Νορβηγία, ενώ το Βέλγιο είχε πει ότι θα έδινε 30. Κάποια από τα αυτά τα αεροσκάφη δεν στέλνονται στην Ουκρανία μα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση πιλότων- κυρίως σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία.

Με πληροφορίες από The War Zone, The Aviationist, Newsweek

Advertisement