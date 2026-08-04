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Η ουκρανική πλευρά κατήγγειλε το περιστατικό ως έγκλημα πολέμου, σημειώνοντας ότι ο χειριστής του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στόχευσε σκόπιμα άμαχο.

Ανεξάρτητη επιβεβαίωση της τοποθεσίας πραγματοποιήθηκε μέσω δορυφορικών εικόνων και αρχειακού υλικού, ενώ οι ουκρανικές αρχές τοποθετούν το συμβάν στις 4 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση σε παραθαλάσσιο θέρετρο, με τις δύο χώρες να αρνούνται επισήμως τη σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων.

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Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) φαίνεται σε βίντεο να πετά πάνω από έναν πλανόδιο πωλητή σε αγορά της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, πριν εκραγεί σε κοντινή απόσταση, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου 2026, εν μέσω ρωσικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η τοποθεσία της ρωσικής επίθεσης επιβεβαιώθηκε μέσω κτιρίων, της διάταξης του οδικού δικτύου και της βλάστησης, τα οποία ταυτίζονταν με δορυφορικές εικόνες και άλλο αρχειακό υλικό. Η ακριβής ημερομηνία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου.

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Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, το drone πετάει ακριβώς πάνω από τον εν λόγω άνδρα και τον καταδιώκει γύρω από ένα λευκό βαν, προτού εκραγεί σχεδόν δίπλα του, τραυματίζοντάς τον.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Η Ουκρανία κατηγορεί την Μόσχα για εγκλήματα πολέμου

Η Ουκρανία κατηγόρησε την Τρίτη τη Ρωσία για διάπραξη εγκλήματος πολέμου, μετά τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο που δείχνει drone να καταδιώκει και να τραυματίζει έναν πλανόδιο πωλητή στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία.

Το υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική αστυνομία δείχνει το drone να ακολουθεί έναν άγνωστο άνδρα γύρω από ένα βαν που χρησιμοποιούσε ως υπαίθριο πάγκο πώλησης, προτού εκραγεί αφού εκείνος βουτά για να καλυφθεί πίσω από το όχημα. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο πωλητής, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, επέζησε, αλλά υπέστη σοκ και τραύματα από θραύσματα.

«Σήμερα, πολλοί συγκλονίστηκαν από ένα ακόμη βίντεο από το “σαφάρι με drones” που πραγματοποιούν οι Ρώσοι εναντίον αμάχων στη Χερσώνα», έγραψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ, απευθύνοντας νέα έκκληση για μεγαλύτερη πίεση προς τη Ρωσία και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Πρέπει να δράσουμε και να στηρίξουμε τη ζωή με τρόπους που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να σκεφτεί σοβαρά την ειρήνη αντί να διευρύνει το εύρος δράσης των drones της».

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Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί μέρος μιας σκόπιμης ρωσικής εκστρατείας εκφοβισμού αμάχων. «Αυτό το βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου στη Χερσώνα απαιτεί διεθνή καταδίκη και δικαιοσύνη, όμως χιλιάδες παρόμοια εγκλήματα δεν φτάνουν ποτέ στη δημοσιότητα», έγραψε στο Telegram.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ο χειριστής του ρωσικού drone γνώριζε πως στόχευε άμαχο, χαρακτηρίζοντάς τον «σαδιστή». Δύο παιδιά και μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ στο Telegram.

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Τον Ιούλιο, η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι είχε καταγράψει 1.396 θανάτους αμάχων και 7.978 τραυματισμούς κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, αριθμός αυξημένος κατά 37% σε σχέση με το 2025 και υπερδιπλάσιος από τα αντίστοιχα στοιχεία του 2024.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση των απωλειών μεταξύ των αμάχων οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και drones, που πλήττουν αστικά κέντρα μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί επίσης επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αρκετές από τις οποίες έχουν προκαλέσει και αυτές απώλειες μεταξύ αμάχων, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές.

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Τη Δευτέρα, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για τρομοκρατική ενέργεια, μετά τον θάνατο επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τριών παιδιών, και τον τραυματισμό 60 ακόμη σε παραθαλάσσιο θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, το Γκελεντζίκ. Η Μόσχα υποστήριξε ότι επρόκειτο για σκόπιμη ουκρανική επίθεση με drone εναντίον αμάχων.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το drone κατέπεσε στην παραλία του Γκελεντζίκ επειδή καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα, προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα όπλα της αποκλειστικά εναντίον της ρωσικής στρατιωτικοβιομηχανικής υποδομής και εγκαταστάσεων οικονομικής υποδομής».

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους στον πόλεμο που προκλήθηκε από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

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